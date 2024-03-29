Live
  • Пт 29.03.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Сирський сказав, що буде, якщо росіяни спробують піти на Харків

Події 11:54   29.03.2024
Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ
Сирський сказав, що буде, якщо росіяни спробують піти на Харків

Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося “прорахувати” противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом.

Автор: Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ
Популярно
Головні новини 29.03: Сирський – про “наступ” на Харків, перейменування
Головні новини 29.03: Сирський – про “наступ” на Харків, перейменування
29.03.2024, 12:28
Клумби у Харкові: багаторічники почали висаджувати комунальники (фото)
Клумби у Харкові: багаторічники почали висаджувати комунальники (фото)
29.03.2024, 12:22
Чи можуть ФАБ-3000 застосувати по Харкову – аналіз ВВС
Чи можуть ФАБ-3000 застосувати по Харкову – аналіз ВВС
28.03.2024, 19:45
Військові РФ скинули авіабомбу на Куп’янськ: постраждали двоє чоловіків (фото)
Військові РФ скинули авіабомбу на Куп’янськ: постраждали двоє чоловіків (фото)
28.03.2024, 20:23
Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)
Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)
28.03.2024, 19:54
Без штурмів ворога, але з авіаударом по Боровій – зведення ГШ по Харківщині
Без штурмів ворога, але з авіаударом по Боровій – зведення ГШ по Харківщині
28.03.2024, 19:29

Новини за темою:

11:54
Сирський сказав, що буде, якщо росіяни спробують піти на Харків
10:32
Харків стане для росіян фатальним містом – Сирський
07:07
Генштаб ЗСУ повідомив про нічну масовану атаку та авіаудари по Харківщині
19:45
Чи можуть ФАБ-3000 застосувати по Харкову – аналіз ВВС
12:03
Путін сподівається: крах Харкова стане крахом державності України – Портников

Ви читали новину: «Сирський сказав, що буде, якщо росіяни спробують піти на Харків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося “прорахувати” противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді…".