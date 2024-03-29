Сирський сказав, що буде, якщо росіяни спробують піти на Харків

Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося “прорахувати” противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом.