Сырский сказал, что будет, если россияне попробуют отправиться в Харьков
У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:54;
Корреспондент Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В…".