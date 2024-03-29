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Сырский сказал, что будет, если россияне попробуют отправиться в Харьков

Политика 11:54   29.03.2024
Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ
Сырский сказал, что будет, если россияне попробуют отправиться в Харьков

У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом.

Автор: Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В…".