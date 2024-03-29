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Харків стане для росіян фатальним містом – Сирський

Події 10:32   29.03.2024
Оксана Горун
Харків стане для росіян фатальним містом – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю “Укрінформу” прокоментував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ про плани російського наступу на Харків.

“Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося “прорахувати” противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом”, – заявив Сирський.

Він зазначив, що ЗСУ не можуть ігнорувати будь-якої інформації про підготовку ворога до наступальних дій і вживають “заходів для адекватного реагування на таку ймовірність”.

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“На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій”, – пояснив Головком ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю “Укрінформу” прокоментував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ про плани російського наступу на Харків".