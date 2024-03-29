Харків стане для росіян фатальним містом – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю “Укрінформу” прокоментував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ про плани російського наступу на Харків.

“Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося “прорахувати” противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом”, – заявив Сирський.

Він зазначив, що ЗСУ не можуть ігнорувати будь-якої інформації про підготовку ворога до наступальних дій і вживають “заходів для адекватного реагування на таку ймовірність”.

“На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій”, – пояснив Головком ЗСУ.