“РФ контролюватиме території по лівому берегу Дніпра” – новий фейк

У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували фейк, який “розганяють” псевдоЗМІ РФ із посиланням на “ексрозвідника Збройних сил США Скотта Ріттера”.

“Брехня: річка Дніпро буде під контролем рф і вона стане новим кордоном України. Про це з посиланням на ексрозвідника Збройних сил США Скотта Ріттера пише пропагандистське псевдоЗМІ. Правда: у російських окупантів немає ні військ, ні сил, ні засобів для проведення потужних наступальних операцій з метою захоплення Харкова, Сум і Чернігова, заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”, – прокоментували в Центрі.

Експерти з інформаційної безпеки пояснюють: нібито “експерт” Ріттер насправді постійно розповсюджує російські наративи та відпрацьовує інформаційні завдання Кремля на Заході. Подібних “експертів” на зарплаті РФ – ціла плеяда. Детально з ними можна ознайомитись у наступному повідомленні ЦСКіІБ.

Щодо заяв про різні плани Кремля встановити “неодмінний контроль” над територіями України, то вони націлені на деморалізацію українського суспільства. Їхнє основне завдання – створювати паніку та відчуття безсилля.

Подібні інформаційні атаки російські пропагандисти особливо активно проводять щодо мешканців Харкова. Діють за допомогою прямих заяв про плани захоплення міста, які роблять різні офіційні особи та так звані “військкори” РФ. А також – “зливають” інформацію до умовно незалежних ЗМІ, які потім поширюють її з посиланням на свої джерела. Подібне днями сталося із повідомленням видання “Медуза”. Воно, посилаючись на джерела, заявило, що Путін спробує захопити Харків, а потім поступово завершити свою так звану “СВО”. А якщо черговий наполеонівський план провалиться, то диктатор нібито “йтиме до переможного – хоч на Київ”. На чергову “страшилку” вже відреагував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також “плани захопити Харків” прокоментували військові оглядачі групи “Інформаційний спротив”. Олександр Коваленко повідомив, що для розв’язання подібної задачі окупантам знадобиться “мінімум 500 тисяч тіл, які повністю штатно укомплектовані технікою і мають резерв не менше 100-150 тисяч тіл”. Такої кількості немає навіть на окупованих територіях, і зібрати її непомітно та швидко неможливо. Костянтин Машовець також заявив, що окупанти при спробі “звільняти Харків” можуть надірватися. Він прогнозує, що якщо війська РФ десь і спробують наступати, то на Донбасі.