У Харкові масово продають квартири, побоюючись оточення – черговий фейк від РФ
Російські пропагандисти продовжують нагнітати паніку у Харкові. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про нову хвилю дезінформації, що її запустив ворог.
“У Харкові люди масово продають квартири, адже армія Росії братиме місто в “кільце”. Це неправда”, – пишуть фахівці центру.
Джерела, що контролюються росіянами, “розганяють” інформацію про те, що нібито армія РФ “бере Харків у кільце”. При цьому вони використали цитату української нардепки Олександри Устинової, яка в коментарі Deutsche Welle заявила, зокрема: “Ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп’янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, у нас будуть дуже великі шанси втратити Харків”.
Крім цитати Устинової, російські джерела використовували дані пошуковика “Google”, перекрутивши їх так, як було вигідно. Вони стверджують, що харків’яни масово продають квартири, а відповідний запит до Google на першій позиції.
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“Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні російських окупантів, тому заяви фейкоробів про “місто у кільці” не відповідають дійсності. Актуальні дані на карті Deep State це підтверджують. Крім цього, Харків – навіть не у топ-3 у видачі результатів Google за запитом “продам квартиру в”. Поширюючи такі фейки, пропаганда кремля намагається посіяти паніку і залякати цивільних українців“, – підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квартиры, недвижимость, новини Харкова, фейк, Центр противодействия дезинформации;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти продовжують нагнітати паніку у Харкові. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про нову хвилю дезінформації, що її запустив ворог".