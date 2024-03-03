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У Харкові масово продають квартири, побоюючись оточення – черговий фейк від РФ

Суспільство 09:41   03.03.2024
Оксана Горун
У Харкові масово продають квартири, побоюючись оточення – черговий фейк від РФ

Російські пропагандисти продовжують нагнітати паніку у Харкові. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про нову хвилю дезінформації, що її запустив ворог.

“У Харкові люди масово продають квартири, адже армія Росії братиме місто в “кільце”. Це неправда”, – пишуть фахівці центру.

Джерела, що контролюються росіянами, “розганяють” інформацію про те, що нібито армія РФ “бере Харків у кільце”. При цьому вони використали цитату української нардепки Олександри Устинової, яка в коментарі Deutsche Welle заявила, зокрема: “Ми розуміємо, що якщо ми втратимо Куп’янськ, який є великим залізничним вузлом, також, на жаль, у нас будуть дуже великі шанси втратити Харків”.

Крім цитати Устинової, російські джерела використовували дані пошуковика “Google”, перекрутивши їх так, як було вигідно. Вони стверджують, що харків’яни масово продають квартири, а відповідний запит до Google на першій позиції.

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Харків не перебуває ні в оточенні, ні у напівоточенні російських окупантів, тому заяви фейкоробів про “місто у кільці” не відповідають дійсності. Актуальні дані на карті Deep State це підтверджують. Крім цього, Харків – навіть не у топ-3 у видачі результатів Google за запитом “продам квартиру в”. Поширюючи такі фейки, пропаганда кремля намагається посіяти паніку і залякати цивільних українців“, – підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 09:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти продовжують нагнітати паніку у Харкові. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про нову хвилю дезінформації, що її запустив ворог".