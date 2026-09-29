Пошуки конопель та канабісу на Балаклійщині: копи розповіли про результати

Протягом вересня копи провели на Балаклійщині чотири обшуки в межах кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

“Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 65 рослин, зовні схожих на коноплі, а також близько трьох кілограмів подрібненої сухої речовини, зовні схожої на канабіс”, – передають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Усе вилучене правоохоронці відправили на експертизу, щоб визначити вид рослин та встановити, чи дійсно вони є наркотичними. Крім того, копи встановлюють й інших осіб, причетних до цих правопорушень.

“У межах розслідувань двом фігурантам уже повідомлено про підозру. Одному з них – за ч. 3 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України – за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також незаконний посів або вирощування конопель”, – додали у поліції.