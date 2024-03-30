Ми звикли до ІПСО, ніхто виїжджати з Харкова не буде – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розчарував авторів російських ІПСО: вони так довго лякають харків’ян наступом на місто, що це вже не працює.

“Так, були певні хвилювання спочатку цього. Але ми звикли до такого ІПСО. Харків’яни дуже розумні люди. Вони чудово розуміють, що це – частина війни, яку веде проти нас Росія. І реагувати на все це зовсім не потрібно. Є заяви наших військових, ми віримо нашим військовим. Ми бачимо, як вони працюють, як вони боронять нашу землю. І ми віримо в наші ЗСУ”, — сказав Терехов.

Він висловив думку, що мета російських ІПСО про “наступ на Харків” – налякати людей, щоб вони виїжджали з міста, щоб нервували та були в тяжкому психологічному стані.

“Але це неможливо. Харків’яни незламні. І ми все це проходили. Проходили у 2022 році. Проходили, коли на кільцевій дорозі біля Харкова стояли російські військові та нещадно обстрілювали райони, руйнували житлові будинки. І хочу сказати, що так, тоді був відтік людей, це було зрозуміло. Але потім були чотири хвилі повернення, сьогодні населення Харкова – 1 мільйон 300 тисяч людей. І ніхто нікуди виїжджати не буде. Ми будемо відстоювати своє місто“, — заявив мер Харкова.