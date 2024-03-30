Будут пограничные бои — Мусиенко о вероятном сценарии «наступления на Харьков»

Своими угрозами наступать на Харьков россияне могут намеренно мешать Украине провести ротации и сконцентрировать войска там, где оккупанты пытаются добиться успеха. Реальна ли опасность для областного центра, в эфире нацмарафона прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Вы заметили, что как только что-то не удается, Россия включает пропаганду о том, что «пойдем на Харьков»? Они включаются с обстрелами Сумской области. Смещают фокус внимания всегда. Критически важно для России сейчас сорвать ротации, которые могут происходить, и то, чтобы все наши силы были дислоцированы на юго-востоке. Почему так? Потому что украинские силы тоже концентрируют свои силы на позициях, где нужно обороняться. А враг пытается там прорываться», — пояснил Мусиенко.

По данным аналитика, традиционная тактика российской армии — пытаться «развить успех». То есть — двигаться на том направлении, где уже было продвижение. На данный момент единственным успехом для оккупантов была Авдеевка, так что приоритетом с большой вероятностью является продвижение на Донбассе — на Часов Яр и дальше Константиновку.

«Теоретически это возможно (что россияне пойдут в Харьков — Ред.). Нельзя этого исключать, что там могут быть сконцентрированы силы и средства врага. И этот сценарий предполагается. В интервью главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский говорил о том, что враг может пойти, для него это будет роковая ошибка», — напомнил Мусиенко.

Сейчас россияне рвутся вперед, не беря паузу на перегруппировку и доукомплектацию сил, рассчитывая сделать это «не ходу». Согласно их собственной доктрине, оккупанты должны сейчас пытаться двигаться к админграницам Донецкой и Луганской областей. Чтобы попытаться наступать на Харьков, им придется уменьшить давление на том участке фронта, где нужно «развивать успех».

«На Харьков пойти — это ведь не так просто. Для того чтобы им не перерезали этот подход, им нужно продвигаться и вглубь Сумщины. Это достаточно сложная задача на самом деле. И чтобы ее реализовать, нужно большое количество сил и средств. Но возможен ли этот сценарий? Теоретически мы его отвергать не можем. Хотя мне кажется, что они будут действовать на востоке. Но с северо-востока появятся войска. У Сумщины и Харьковщины. То есть, что это будет? Это будут пограничные бои. Они будут атаковать пограничные пункты, будут бить артиллерией, будут бить ракетами, они будут применять КАБы. Зачем? Для того чтобы у всех сложилось впечатление, что это в будущем одно из приоритетных полей боя. И таким образом, чтобы посеять панику, страх, деморализацию», — пояснил аналитик.

По его мнению, сценарий, по которому сейчас действуют оккупанты (рваться вперед без передышки) — не самый плохой для Украины. Гораздо хуже было бы, если б враг сделал паузу и аккумулировал силы на осень. Однако россияне спешат в надежде на то, что у Украины не будет поддержки.