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В Харькове слышны взрывы, атакуют КАБами: данные Мельника и Синегубова

Происшествия 21:14   30.03.2024
Оксана Горун
В Харькове слышны взрывы, атакуют КАБами: данные Мельника и Синегубова

В Харькове около 21:10 слышали не менее двух взрывов. Перед этим начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запуске россиянами управляемых авиабомб.

«Жители города Харькова и Харьковской области не покидайте укрытие – риск ударов вражескими КАБ!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник буквально за секунды до первого взрыва.

Следом вражескую атаку подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:10 слышали не менее двух взрывов. Перед этим начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запуске россиянами управляемых авиабомб".