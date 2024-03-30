В Харькове слышны взрывы, атакуют КАБами: данные Мельника и Синегубова

В Харькове около 21:10 слышали не менее двух взрывов. Перед этим начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запуске россиянами управляемых авиабомб.

«Жители города Харькова и Харьковской области не покидайте укрытие – риск ударов вражескими КАБ!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник буквально за секунды до первого взрыва.

Следом вражескую атаку подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.