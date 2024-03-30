В Харькове слышны взрывы, атакуют КАБами: данные Мельника и Синегубова
В Харькове около 21:10 слышали не менее двух взрывов. Перед этим начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запуске россиянами управляемых авиабомб.
«Жители города Харькова и Харьковской области не покидайте укрытие – риск ударов вражескими КАБ!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник буквально за секунды до первого взрыва.
Следом вражескую атаку подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 21:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:10 слышали не менее двух взрывов. Перед этим начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запуске россиянами управляемых авиабомб".