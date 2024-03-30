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Терехов сообщил, куда «прилетело» в Харькове

Происшествия 21:26   30.03.2024
Оксана Горун
Терехов сообщил, куда «прилетело» в Харькове

В Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет».

«Снова прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. россия – государство террорист», — написал Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: профильные службы осматривают место попадания. На данный момент  — без пострадавших.

Только выбиты окна в доме рядом с местом прилета, сообщил Терехов.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал, что в Харькове — риск ударов вражескими КАБами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет»".