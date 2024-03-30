Терехов сообщил, куда «прилетело» в Харькове
В Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет».
«Снова прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. россия – государство террорист», — написал Терехов в telegram.
Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: профильные службы осматривают место попадания. На данный момент — без пострадавших.
Только выбиты окна в доме рядом с местом прилета, сообщил Терехов.
Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информировал, что в Харькове — риск ударов вражескими КАБами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 21:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет»".