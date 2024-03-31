8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов

Подробиці вчорашнього обстрілу Харкова КАБом повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«21:10 м. Харків відбувся ворожий обстріл Шевченківського району міста, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка», – розповів Синєгубов.

Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.

▪️02:27 смт Борова. Влучання в землю. Частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

▪️02:04 – 2:27 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок серії обстрілів Пошкоджено 9 автівок. Без постраждалих.

▪️01:20 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований.

▪️00:59 смт Борова Ізюмського району, пошкоджена житлова 4-поверхова будівля. Влучання попередньо боєприпасом “Смерч” в квартиру. Без постраждалих.

▪️22:01 м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, господарча споруда. Без постраждалих.

▪️13:35 с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, паркан. Постраждалих немає.

▪️12:30 та 16:00 відбувся ворожий артобстріл м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та 2 приватні автомобілі. Постраждалих немає.

▪️08:30 Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Колісниківка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

▪️30 березня 08:30 с. Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Горів житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.