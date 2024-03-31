8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов
Подробиці вчорашнього обстрілу Харкова КАБом повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«21:10 м. Харків відбувся ворожий обстріл Шевченківського району міста, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка», – розповів Синєгубов.
Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.
▪️02:27 смт Борова. Влучання в землю. Частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих немає.
▪️02:04 – 2:27 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок серії обстрілів Пошкоджено 9 автівок. Без постраждалих.
▪️01:20 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований.
▪️00:59 смт Борова Ізюмського району, пошкоджена житлова 4-поверхова будівля. Влучання попередньо боєприпасом “Смерч” в квартиру. Без постраждалих.
▪️22:01 м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, господарча споруда. Без постраждалих.
▪️13:35 с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, паркан. Постраждалих немає.
▪️12:30 та 16:00 відбувся ворожий артобстріл м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та 2 приватні автомобілі. Постраждалих немає.
▪️08:30 Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Колісниківка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
▪️30 березня 08:30 с. Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Горів житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.
Читайте також: Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, здание, КАБ, обстріл, Олег Синегубов, поранені, удар, Харків, Харьковская область, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 09:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці вчорашнього обстрілу Харкова КАБом повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".