Live
  • Нд 31.03.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку

Події 16:23   31.03.2024
Оксана Якушко
Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.

«Мешканці міста Харків та Харківської області – перебувайте в укриттях!» – звернувся Мельник.

«У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!» – повідомив мешканцям мер Ігор Терехов.

Читайте також: 8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Петиція спрацювала. У Харкові буде Глісада Джуса на пам’ять загиблого пілота
Петиція спрацювала. У Харкові буде Глісада Джуса на пам’ять загиблого пілота
31.03.2024, 16:42
Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку
Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку
31.03.2024, 16:23
Головні новини Харкова 31.03: загиблий і поранені, вибухи у Харкові
Головні новини Харкова 31.03: загиблий і поранені, вибухи у Харкові
31.03.2024, 16:25
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
30.03.2024, 21:26
Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)
Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)
31.03.2024, 14:15
Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
31.03.2024, 13:03

Новини за темою:

16:23
Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку
08:27
Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов
18:32
У Харкові немає паніки через нові снаряди РФ – Терехов
21:22
У різних районах Харкова світла немає від 4 до 6 годин на добу – Терехов
17:03
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові

Ви читали новину: «Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.".