Вибухи лунають у Харкові, Терехов і Мельник попередили про небезпеку
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.
«Мешканці міста Харків та Харківської області – перебувайте в укриттях!» – звернувся Мельник.
«У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях!» – повідомив мешканцям мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Сергей Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 16:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях.".