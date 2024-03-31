Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов
Ранее жителей Харькова и области бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал не покидать укрытие.
«Жители города Харькова и Харьковской области не покидайте укрытие – риск ударов враждебными КАБ», — сообщил Мельник.
«Предварительно прилет по городу. Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также: Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, прилет, Сергей Мельник, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 22:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее жителей Харькова и области бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал не покидать укрытие.".