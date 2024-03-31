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Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов

Происшествия 22:28   31.03.2024
Оксана Якушко
Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов

Ранее жителей Харькова и области бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал не покидать укрытие.

«Жители города Харькова и Харьковской области не покидайте укрытие – риск ударов враждебными КАБ», — сообщил Мельник.

«Предварительно прилет по городу. Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 22:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее жителей Харькова и области бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал не покидать укрытие.".