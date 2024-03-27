По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го — полиция (фото)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов подтвердил предварительную информацию об ударе авиабомбой по Харькову.

«По Харькову ударили авиабомбами – впервые с 2022-го года. Под ударом — Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета — первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов», — написал Болвинов в facebook.

Он также уточнил, что пока известно об одном погибшем — в момент удара он находился на улице, возле дома.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек.

«Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время. Я знаю – все привыкли к сигналу воздушной тревоги. Мало кто реагирует на него и прячется в укрытие. Но я не устану предупреждать – враг использует и это. В настоящее время применяет более тяжелое вооружение по городу. Поэтому призываю – берегите свою жизнь и жизнь детей и близких. Учитывайте возможность повторных ударов», — подчеркнул Болвинов.