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По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го — полиция (фото)

Происшествия 17:00   27.03.2024
Оксана Горун
По Харькову ударили авиабомбами впервые с 2022-го — полиция (фото) Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов подтвердил предварительную информацию об ударе авиабомбой по Харькову.

«По Харькову ударили авиабомбами – впервые с 2022-го года. Под ударом — Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета — первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов», — написал Болвинов в facebook.

Он также уточнил, что пока известно об одном погибшем — в момент удара он находился на улице, возле дома.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова пострадали уже 16 человек.

«Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Эти два удара стали первыми за это время. Я знаю – все привыкли к сигналу воздушной тревоги. Мало кто реагирует на него и прячется в укрытие. Но я не устану предупреждать – враг использует и это. В настоящее время применяет более тяжелое вооружение по городу. Поэтому призываю – берегите свою жизнь и жизнь детей и близких. Учитывайте возможность повторных ударов», — подчеркнул Болвинов.

Читайте также: Главные новости Харькова 27.03: удар в районе «неотложки», среди раненых дети

удар по Харькову ФАБ-250 27 марта 2024 6
Фото: facebook Сергея Болвинова
удар по Харькову ФАБ-250 27 марта 2024 2
Фото: facebook Сергея Болвинова
удар по Харькову ФАБ-250 27 марта 2024 3
Фото: facebook Сергея Болвинова
удар по Харькову ФАБ-250 27 марта 2024 4
Фото: facebook Сергея Болвинова
удар по Харькову ФАБ-250 27 марта 2024 5
Фото: facebook Сергея Болвинова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов подтвердил предварительную информацию об ударе авиабомбой по Харькову".