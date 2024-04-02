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Першу підземну школу для 900 дітей побудували у Харкові – Терехов

Суспільство 16:34   02.04.2024
Оксана Якушко
Харьков подземная школа Фото: Игорь Терехов Харьков подземная школа Фото: Игорь Терехов

Про завершення будівництва першої підземної школи на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

Приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.

Мер повідомив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього навчального року за парти сядуть 600 дітей. Зараз у школі завершуються останні приготування перед початком занять.

«Висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова в життя у найкоротші терміни! І, анонсуючи майбутнє, – так, ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл в інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти», – зазначив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Першу підземну школу для 900 дітей побудували у Харкові – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про завершення будівництва першої підземної школи на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".