Першу підземну школу для 900 дітей побудували у Харкові – Терехов

Про завершення будівництва першої підземної школи на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.

Мер повідомив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього навчального року за парти сядуть 600 дітей. Зараз у школі завершуються останні приготування перед початком занять.

«Висловлюємо подяку нашим міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова в життя у найкоротші терміни! І, анонсуючи майбутнє, – так, ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл в інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти», – зазначив Ігор Терехов.