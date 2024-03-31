Должна выдержать удар двух С-300: какими будут подземные школы на Харьковщине

У детей из Харькова и области, которые ушли в онлайн из-за Covid-19, а потом полномасштабной войны, сейчас есть единственный вариант сесть за парты — под землей. В Харькове есть классы в метро и вскоре обещают открыть первую подземную школу, построенную с нуля. Похожие два проекта параллельно реализовывают в Люботине и Песочинской громаде. Ход строительства последнего видели корреспонденты МГ «Объектив». Почти метр бетона и три метра грунта над ним должны уберечь от вражеских ракет. Оправданы ли многомиллионные проекты и готовы ли родители водить детей в подземные школы — обо всем этом в репортаже.

В Песочинской громаде продолжается строительство подземной школы. Она должна вместить пятьсот учеников

«В нашем поселке вообще не было укрытия. И в нашем учебном заведении укрытия нет. Кроме двух стенок укрыться вообще ни детям, ни работникам негде было», — объясняет директор лицея Антонина Сиротенко.

Педагог отмечает: укрытие просили родители, которые призывали ее поднимать этот вопрос перед местной властью. Строить подземную школу начали в октябре прошлого года, и рассчитывают, что 1 сентября дети придут сюда на первый звонок. В школе предусмотрены шесть классов и три выхода, один из которых будет оборудован лифтом для маломобильных лиц. Сиротенко говорит, что это будет укрытие двойного назначения. То есть когда будет спокойно, здесь будут учиться дети, в случае обстрелов — прятаться все желающие.

«Было немножко затишье, а последний месяц частенько очень близко прилетают ракеты, причем серьезные. Земля содрогалась так, что когда я была в школе, то стены аж дрожали», — вспоминает директор лицея.

Подземная школа — это противорадиационное укрытие, которое должно выдерживать попадание снарядов и ракет

«В этой школе запроектировано попадание двух ракет С-300 в одну точку. Не хотелось бы никогда проверять, но есть расчеты. Толщина перекрытия над школой составляет 60-90 сантиметров. Это очень много», — рассказывает прораб компании-субподрядчика Владимир Леурда.

Генподрядчиком является ООО «Легионбуд». Ответственность субподрядчика — исключительно бетон, объясняет Леурда. Более полутора тысяч кубических метров бетона уже залили, а всего его здесь должно быть около двух тысяч кубометров. Недавно сделали плиту перекрытия.

«После демонтажа опалубки будут проводиться гидроизоляция и утепление. После гидроизоляции будет примерно три метра грунта с послойным уплотнением», — говорит прораб.

По его прогнозам, в сроки — свою часть работы субподрядчик должны закончить до конца апреля — предварительно укладываются. Осталось сделать выходы. После за дело возьмутся другие рабочие.

«Сейчас мы перешли на проведение работ в дневное время, а до этого выполнялись работы в режиме 24/7 в течение трех месяцев», — делится Леурда.

Прораб живет в Харькове и сам является отцом, этой осенью его дочь пойдет в первый класс. Пока мужчина еще размышляет над обучением под землей.

«Хотелось бы, если бы была возможность, привести ребенка на целый день, а в метрошколе в связи с тем, что много детей, должны распределять на какие-то основные предметы. Хотелось бы, чтобы больше времени дети проводили в компании своих сверстников», — говорит мужчина.

Что думают об обучении под землей родители и учителя

Пообщаться с учительницей пришла в лицей София Кирий. Ее дочь Катя перешла в третий класс. Девочка успела почувствовать, что такое школа, ведь до войны полгода ходила на занятия.

«Нам повезло, можно так сказать. Она очень вспоминает эти дни и хочет вернуться, — говорит София. — Ждем, когда школу откроют, и будем смотреть. Потому что сегодня каждый день ситуация разная. Заранее планировать что-то не получается. Да, хочется, чтобы они вышли, потому что это легче, лучше. Но все равно страхи есть. Война не закончилась. И никто не знает, когда именно и куда может прилететь».

Несмотря на анонсированную защиту подземной школы от ракет ряд родителей недоволен широкой огласке строительства. Об этом говорят не на камеру. София разделяет их позицию.

«Очень много об этом говорят, пишут, афишируют, снимают. Но мне иногда кажется, что все же это определенные риски», — считает мама третьеклассницы.

Учительница начальных классов лицея Анна Букреева констатирует, что мнения родителей разделились и не являются постоянными, а зависят от ситуации с безопасностью в регионе и в громаде в частности.

«Когда более-менее все стихает, то все настроены на то, чтобы вернуться. А когда очень часто и очень громко — то 50 на 50», — оценивает учительница.

Маленькие ученики на «дистанционке» с начала войны. И, как говорит Букреева, уже есть такие программы, которые позволяют обучать детей удаленно читать и писать. Также онлайн проводят праздники и воспитательные мероприятия. Поэтому социализация есть, констатирует учительница, но совсем не такая, как при очном обучении.

«Я им говорю — мы благодарим ВСУ, благодарим Бога за то, что можем выходить дистанционно, но мы дождемся того момента, когда мы с вами выйдем на уроки в обычном формате. Хочется живого общения: этих объятий, этих «Доброе утро». Встречать детей. Спросить: «Как твое настроение?», — делится Букреева.

Женщина рассказывает, что пять ее учеников сейчас в Европе и пока неясно, вернутся ли к осени. Возможно, что они продолжат присоединяться к урокам онлайн, когда другие дети будут сидеть в классе.

«Подземные школы — это единственное сейчас, так сказать, спасение. Я думаю, что это будет смешанное обучение. Возможно, это будет не каждый день. Но это будет хотя бы какой-то контакт детей с детьми», — уверена учительница.

Обучение однозначно будет смешанным, уточняет директор лицея, и предварительно будет проходить в две смены.

«У детей будет и освещение, которое соответствует санитарным нормам, и место, где они смогут принять пищу. Также будут туалетные комнаты», — рассказывает Сиротенко.

Подземные школы в Песочинской громаде и Люботине могут достроить до конца весны — Синегубов

По данным областной военной администрации, подземная школа в Песочинской громаде обойдется в более 99 миллионов гривен. Строится она за счет местного и государственного бюджетов, рассказали в Песочинской общине. В прошлом году летом ее глава ожидал вдвое меньшую сумму.

«Мы рассчитываем, что строительство с нуля одного укрытия на более 350 человек будет стоить более 42 миллионов гривен», — говорил Чернобай.

Вторая подземная школа в области, также на 500 человек, будет в Люботине. Ее стоимость — 73 миллиона гривен, а финансирование берут из государственного Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и областного бюджета.

«Глубина заложения сооружения — от 4 до 7 метров, в зависимости от уровня имеющегося грунта. Стены толщиной 400 миллиметров, армирование усиленное», — комментировал исполнитель работ Владислав Худокормов.

Оба объекта — в Люботине и Песочинской громаде — могут сдать даже раньше, спрогнозировал в марте начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, работы планируют завершить в конце весны.

Первая подземная школа в Харькове почти готова принять учеников — мэр

В Харькове подземную школу строят в районе ХТЗ. Она сможет принимать 900 учеников в две смены. Работы выполняет АО «Жилстрой-1». По данным мэра Игоря Терехова, объект финансируется исключительно из городского бюджета.

«Ориентировочная стоимость этой школы — 56-58 миллионов гривен. Это большие средства, но это нужно делать. Я хочу, чтобы во всех районах Харькова такие школы появились. Очень хотим, чтобы с 1 марта эта школа начала функционировать», — комментировал в январе городской голова.

В конце марта Терехов сообщил, что школа практически готова принять учеников. Уже обставляют мебелью классы. Следующее такое сооружение анонсируют в центре города, а в будущем — во всех районах. Деньги Харьков может получить из госбюджета.

«Министерство образования имеет 2,5 миллиарда в этом году субвенции. Харьков получит, я думаю, значительную часть из этих 2,5 миллиардов, которые предусмотрены на строительство подземных укрытий», — рассказывал харьковским журналистам в середине февраля министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В Харькове подземная школа почти достроена, а закупки начались только сейчас — аналитик ОО «ХАЦ» Евгений Лисичкин

Владимир Леурда, прораб на объекте в Песочинской громаде, утверждает: их работа под пристальным вниманием ответственных ведомств. Не в стороне и общественные антикоррупционеры. Однако смет на подземную школу в Харькове они до сих пор не видели. Аналитик ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин удивляется: объект почти готов, а тендерные закупки начались только сейчас, в марте. И отмечает, что это является нарушением.

«Неоднократно городской голова говорил, что он хочет под эти проекты подземных школ в районах, в каждом районе по одной, привлечь международные средства. Когда ты проводишь тендерную процедуру уже по факту, когда сделано 90% работ, это не является тем, что мотивирует международные фонды и доноров сюда приходить», — считает Лисичкин.

А вот на подземные школы в области, добавляет он, сметы есть. Просмотрев их, активист увидел, по его утверждению, завышенные цены на бетон в Песочинской громаде. В целом вопиющих переплат на материалы и товары он не нашел. Поэтому Лисичкин поддерживает стратегию подземных школ, в отличие от восстановления учебных заведений недалеко от границы с Россией. Как-то лицеев в селе Циркуны и поселке Слатино. От этих многосотмиллионных проектов в итоге отказались — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила 28 марта, что договоры расторгнуты.

«Подземная школа даст возможность хоть немножко восстановить процесс офлайн-образования. Если школы будут строиться по адекватным рыночным ценам, ну таковы реалии времени», — считает Лисичкин.

Осенью планируют восстановить офлайн или смешанное обучение в двух районах, где позволяет ситуация с безопасностью, — Лозовском и Красноградском

В регионе не только строят подземные школы с нуля, но и приводят в порядок имеющиеся укрытия в учреждениях.

«Это не означает, что во всех зданиях детсадов и школ восстановится офлайн и смешанная форма обучения. Мы выбрали приоритетные, то есть опорные учебные заведения, где будут обустроены и защитные сооружения, и простейшие укрытия. Будем предлагать, в том числе Министерству образования на науки, возможно, пересмотреть их видение безопасной образовательной среды», — также рассказывал в марте начальник ХОВА Олег Синегубов.

Согласно имеющемуся видению, объяснял он, простейшие укрытия такой средой не являются. Только противорадиационные.

«В Харькове ни о каких простейших укрытиях мы не можем фактически говорить. Потому что 30 секунд. Если это Лозовской и Красноградский районы, то, по нашей информации, С-300 туда не достает. Должны завершить ряд объектов до сентября-месяца. И дальше будем открывать учебные заведения по мере готовности», — отметил Синегубов.

Чтобы все ученики в регионе вернулись за парты, по расчетам обладминистрации, надо построить или капитально отремонтировать более тысячи укрытий. Какого класса, сколько это может стоить и на сколько растянуться — не уточняется.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.