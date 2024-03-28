Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

Сотни млн грн не потратят на отстройку лицеев на севере Харьковщины — причины

Общество 18:52   28.03.2024
Елена Нагорная
Сотни млн грн не потратят на отстройку лицеев на севере Харьковщины — причины

Договоры на восстановление лицеев в селе Циркуны за 136 миллионов гривен и в поселке Слатино на более чем 300 миллионов с подрядчиками разорвали, поскольку со времени их подписания ситуация с безопасностью в Харьковской области значительно ухудшилась.

Об этом пишет в Facebook заказчик работ — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Как отмечают в ведомстве, тендеры на строительные работы были объявлены в 2023 году в соответствии с решениями Кабмина по обращению органов местной власти.

«Сейчас работы проводить невозможно, поскольку оба лицея находятся в зоне, которая подвергается массированным обстрелам… Это повышает риск для людей, которые могут быть привлечены к восстановлению объектов, а также несет угрозу повторных разрушений», — пояснили в Службе.

При этом добавили, что если ситуация с безопасностью в регионе улучшится и будет финансирование, объекты таки восстановят.

Ранее об отмене указанных договоров с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования» сообщили активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
28.03.2024, 12:25
Главные новости Харькова 28 марта: курсируют троллейбусы, ранены две женщины
Главные новости Харькова 28 марта: курсируют троллейбусы, ранены две женщины
28.03.2024, 19:33
На каком этапе возведение фортификаций на Харьковщине — видео Синегубова
На каком этапе возведение фортификаций на Харьковщине — видео Синегубова
28.03.2024, 18:07
Новое наступление россиян на Украину ожидают в мае или июне – Зеленский
Новое наступление россиян на Украину ожидают в мае или июне – Зеленский
28.03.2024, 18:12
В Харькове слышен взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
В Харькове слышен взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
28.03.2024, 15:54
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
Взрыв, который слышали в Харькове: ракета прилетела в Высокий, ранена женщина
28.03.2024, 19:54

Новости по теме:

14:43
Отстройка лицеев на Харьковщине в 20 км от границы с РФ: договора отменили
10:15
Терехов — о последствиях «прилетов» и ситуации с электричеством в Харькове
17:05
Удар по энергетике Харькова и не только: Галущенко о деньгах на восстановление
22:55
Зеленский — об энергетической ситуации в Харькове: «особенно сложно»
21:20
«Задача не недель или месяцев» — Синегубов о восстановлении энергетики

Вы читали новость: «Сотни млн грн не потратят на отстройку лицеев на севере Харьковщины — причины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 18:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Договоры на восстановление лицеев в селе Циркуны за 136 миллионов гривен и в поселке Слатино на более чем 300 миллионов с подрядчиками разорвали".