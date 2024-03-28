Сотни млн грн не потратят на отстройку лицеев на севере Харьковщины — причины

Договоры на восстановление лицеев в селе Циркуны за 136 миллионов гривен и в поселке Слатино на более чем 300 миллионов с подрядчиками разорвали, поскольку со времени их подписания ситуация с безопасностью в Харьковской области значительно ухудшилась.

Об этом пишет в Facebook заказчик работ — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Как отмечают в ведомстве, тендеры на строительные работы были объявлены в 2023 году в соответствии с решениями Кабмина по обращению органов местной власти.

«Сейчас работы проводить невозможно, поскольку оба лицея находятся в зоне, которая подвергается массированным обстрелам… Это повышает риск для людей, которые могут быть привлечены к восстановлению объектов, а также несет угрозу повторных разрушений», — пояснили в Службе.

При этом добавили, что если ситуация с безопасностью в регионе улучшится и будет финансирование, объекты таки восстановят.

Ранее об отмене указанных договоров с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования» сообщили активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр».