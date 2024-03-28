Сотни млн грн не потратят на отстройку лицеев на севере Харьковщины — причины
Договоры на восстановление лицеев в селе Циркуны за 136 миллионов гривен и в поселке Слатино на более чем 300 миллионов с подрядчиками разорвали, поскольку со времени их подписания ситуация с безопасностью в Харьковской области значительно ухудшилась.
Об этом пишет в Facebook заказчик работ — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Как отмечают в ведомстве, тендеры на строительные работы были объявлены в 2023 году в соответствии с решениями Кабмина по обращению органов местной власти.
«Сейчас работы проводить невозможно, поскольку оба лицея находятся в зоне, которая подвергается массированным обстрелам… Это повышает риск для людей, которые могут быть привлечены к восстановлению объектов, а также несет угрозу повторных разрушений», — пояснили в Службе.
При этом добавили, что если ситуация с безопасностью в регионе улучшится и будет финансирование, объекты таки восстановят.
Ранее об отмене указанных договоров с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования» сообщили активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, договор, лицей, Слатино, Служба восстановления и развития инфраструктуры, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Договоры на восстановление лицеев в селе Циркуны за 136 миллионов гривен и в поселке Слатино на более чем 300 миллионов с подрядчиками разорвали".