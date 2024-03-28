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Отстройка лицеев на Харьковщине в 20 км от границы с РФ: договора отменили

Общество 14:43   28.03.2024
Виктория Яковенко
Отстройка лицеев на Харьковщине в 20 км от границы с РФ: договора отменили Фото: ХАЦ

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области разорвала договора на восстановление лицеев в селе Циркуны (цена – 136 млн грн) и в поселке Слатино (цена – более 300 млн грн).

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр. Активисты отмечают, что оба образовательных учреждения находятся в 20 км от границы с РФ и сильно пострадали во время оккупации.

Тендер на восстановление лицея в Циркунах начали в октябре прошлого года. Победителем торгов стало ООО «Индастриал Билдинг Групп», а стоимость работ оценивалась в 136 миллионов гривен. Соглашение подписали в конце февраля, но 22 марта, по данным сайта «Prozorro», его разорвали в связи с отсутствием финансирования.

А 26 марта разорвали соглашение на возобновление лицея в поселке Слатино с формулировкой «в связи с отсутствием финансирования», отметили активисты.

«Этот договор подписали 22 марта. По информации Службы восстановления, соглашение подписали, а затем разорвали, чтобы сэкономить государственные средства, ведь за неподписание договора после проведения торгов могут быть применены санкции», – добавили в ХАЦ.

Читайте также: Отстраивать лицей за 355 млн у границы на Харьковщине передумали

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области разорвала договора на восстановление лицеев в селе Циркуны (цена – 136 млн грн) и в поселке Слатино (цена – более 300 млн грн).".