Отстраивать лицей за 355 млн у границы на Харьковщине передумали
Восстановление лицея в поселке Слатино Дергачевской громады на Харьковщине отсрочили — тендер на эти работы перенесли на 2025 год, сообщил заместитель начальника ХОВА Сергей Иванов.
«Особое внимание уделили тендеру по восстановлению Слатинского лицея, который испытал серьезные разрушения в результате ударов российских оккупантов. Согласно проекту и плану, объявленная стоимость всех работ – более 355 миллионов гривен. Учитывая ситуацию в громаде и отсутствие возможности проведения офлайн-обучения, отсрочили тендер на 2025 год с доработкой и пересчетом сметы», — сообщил Иванов в facebook, подводя итоги заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность».
На том же заседании, по его словам, обсуждали целесообразность тендера на восстановление учебного заведения в Балаклейской громаде (о результатах Иванов не сообщил) и работу Изюмской районной рабочей группы.
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«Обсудили ход восстановления Изюмской центральной городской больницы Песчанской Богоматери и тендеры, связанные с этим процессом», — дополнил Иванов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, иванов, лицей, новости Харькова, Слатино, тендер, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление лицея в поселке Слатино Дергачевской громады на Харьковщине отсрочили — тендер на эти работы перенесли на 2025 год, сообщил заместитель начальника ХОВА Сергей Иванов".