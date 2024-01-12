Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали
Відновлення ліцею у селищі Слатине Дергачівської громади на Харківщині відстрочили – тендер на ці роботи перенесли на 2025 рік, повідомив заступник начальника ХОВА Сергій Іванов.
“Особливу увагу приділили тендеру з відновлення Слатинського ліцею, який зазнав серйозних руйнувань внаслідок ударів російських окупантів. Згідно з проєктом та планом, оголошена вартість усіх робіт – більш як 355 мільйонів гривень. З огляду на безпекову ситуацію в громаді та відсутність можливості проведення офлайн-навчання, відтермінували тендер на 2025 рік з доопрацюванням і перерахунком кошторису”, — повідомив Іванов у фейсбуці, підбиваючи підсумки засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність”.
На тому ж засіданні, за його словами, обговорювали доцільність тендеру на відновлення навчального закладу в Балаклійській громаді (про результати Іванов не повідомив) та роботу Ізюмської районної робочої групи.
Читайте також: Дивне відновлення Харківщини: сільрада за 82 млн та 0,5 млрд на 2 школи
“Обговорили хід відбудови Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської Богоматері та тендери, пов’язані із цим процесом”, – доповнив Іванов.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, иванов, лицей, новини Харкова, Слатино, тендер, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення ліцею у селищі Слатине Дергачівської громади на Харківщині відстрочили – тендер на ці роботи перенесли на 2025 рік, повідомив заступник начальника ХОВА Сергій Іванов.".