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Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали

Суспільство 10:42   12.01.2024
Оксана Горун
Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали Фото: Євген Титаренко

Відновлення ліцею у селищі Слатине Дергачівської громади на Харківщині відстрочили – тендер на ці роботи перенесли на 2025 рік, повідомив заступник начальника ХОВА Сергій Іванов.

“Особливу увагу приділили тендеру з відновлення Слатинського ліцею, який зазнав серйозних руйнувань внаслідок ударів російських окупантів. Згідно з проєктом та планом, оголошена вартість усіх робіт – більш як 355 мільйонів гривень. З огляду на безпекову ситуацію в громаді та відсутність можливості проведення офлайн-навчання, відтермінували тендер на 2025 рік з доопрацюванням і перерахунком кошторису”, — повідомив Іванов у фейсбуці, підбиваючи підсумки засідання робочої групи “Прозорість та підзвітність”.

На тому ж засіданні, за його словами, обговорювали доцільність тендеру на відновлення навчального закладу в Балаклійській громаді (про результати Іванов не повідомив) та роботу Ізюмської районної робочої групи.

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“Обговорили хід відбудови Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської Богоматері та тендери, пов’язані із цим процесом”, – доповнив Іванов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення ліцею у селищі Слатине Дергачівської громади на Харківщині відстрочили – тендер на ці роботи перенесли на 2025 рік, повідомив заступник начальника ХОВА Сергій Іванов.".