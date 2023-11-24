Странное восстановление Харьковщины: сельсовет за 82 млн и 0,5 млрд на 2 школы

Зачем в селе Русская Лозовая, где есть только староста и нет сельсовета, срочно восстанавливать админздание за почти 82 миллиона гривен? А дом культуры в Дергачах за 77,2 млн? Так ли быстро пойдут школьники учиться офлайн в Старом Салтове и Чугуеве, чтобы прямо сейчас направлять почти пол миллиарда на реконструкцию двух школ? Этими и другими вопросами приоритетов в выборе проектов на восстановление на Харьковщине задались аналитики «Обсерватории демократии» в материале на «Хвиле».

Эксперты «Обсерватории демократии» проанализировали бюджетные расходы, которые в этом году направили на восстановление Харьковщины.

«Данные web-портала Министерства финансов «Open Budget» свидетельствуют, что в течение января-сентября 2023 года бюджет Харьковской городской громады получил 1,8 млрд грн субвенции из госбюджета на проекты по ликвидации последствий вооруженной агрессии. Размер аналогичной субвенции для областного бюджета (за первые 9 месяцев года) составил 1,1 млрд грн. В отличие от Харькова, другие громады региона (включая Дергачевскую, Чугуевскую, Изюмскую, на которые приходится большая часть объектов, отобранных для восстановления) подобную субвенцию не получали. Так что ситуация выглядит так, что «распорядителем» восстановления в Харькове является сама городская власть, а вот другие громады региона такой автономии не имеют – деньги попадают в областной бюджет, и их распределением занимается департамент капитального строительства ХОВА. Также, судя по всему, небольшая часть средств Фонда направляется на восстановление объектов напрямую с центрального уровня, без посредничества местных бюджетов, — пишут аналитики. — В августе правительство еще увеличило финансирование и расширило перечень объектов. В целом в течение 2023 года на восстановление Харьковщины из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено более 3,6 миллиарда гривен (на всю Украину – около 60 млрд грн). 647 миллионов было напрямую начислено жителям региона по программе «єВідновлення».

Больше всего средств, предусмотренных на восстановление, на Харьковщине за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, идет на отстройку многоквартирных жилых домов и учебных заведений. Также средства выделяют на медицинские учреждения и админздания, хотя и меньшей степени.

Эксперты отметили: распорядитель средств по самым дорогостоящим проектам восстановления в громадах — департамент капитального строительства ХОВА. На пять самых затратных проектов в 2023 году израсходуют (согласно тендерной документации) около 700 миллионов гривен. И этот список приоритетов выглядит следующим образом.

«Если взглянуть на самые дорогие проекты восстановления на Харьковщине, то возникают вопросы целесообразности и приоритетности этих бюджетных расходов именно сейчас. Какова вероятность, что школьники в Чугуеве или Старом Салтове смогут учиться офлайн уже в следующем году, и оправдывает ли эта вероятность почти пол миллиарда гривен на реконструкцию двух зданий школ? Или же критически необходима именно сейчас реконструкция здания бывшего сельсовета в Русской Лозовой за почти 82 миллиона гривен? «Бывшего» – потому что после административно-территориальной реформы 2020 года село Русская Лозовая относится к Дергачевской территориальной громаде, то есть «сельсовета» как такового здесь уже нет с 2020-го. Все эти вопросы должны стать предметом широкой общественной дискуссии, но восстановление в 2023 году фактически происходит без учета позиций общественности», — подчеркнули в «Обсерватории демократии».

Еще один распорядитель средств по крупным проектам восстановления в области, — бывшая Служба автомобильных дорог, переименованная в Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. «Общественная дискуссия» относительно реализуемых этой организацией проектов, уже даже развернулась в комментариях к объявленному тендеру.

Сомнения у автора сообщения вызвала острая необходимость реконструировать дом культуры в Дергачах, в котором наверняка не разрешат проводить никакие мероприятия до завершения полномасштабной войны (как они запрещены, к примеру, в театрах и музеях Харькова).

«Бессчетные журналистские и публичные расследования разоблачают существенное завышение стоимости материалов и работ, заложенное в этих договорах (тендерах на восстановительные работы — Ред.). Соответственно первой существенной проблемой текущего процесса восстановления является вопрос эффективности использования средств и неустраненной возможности коррупционных злоупотреблений. Вторая проблема – отсутствие системного подхода при формировании перечня объектов, на которые выделяются средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Показательно, что только 20 октября 2023 появился Приказ Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры об утверждении методики определения приоритетных объектов. И этот вопрос целесообразности при выборе объектов отсылает к третьей проблеме – фактически общественность отстранена от процесса и лишена какого-либо влияния на определение приоритетов восстановления», — подытожили аналитики «Обсерватории демократии».