Без НДФЛ военных: какие громады Харьковщины лишатся критической части бюджетов
Аналитический центр «Обсерватория демократии» опубликовал результаты исследования бюджетов громад Харьковской области на предмет того, как скажется на них потеря НДФЛ военных. Доходы от этого налога хотят забрать из местных бюджетов в государственный.
Как оказалось, удар, который нанесет лишение громад «военного НДФЛ», будет очень отличаться для различных территорий Харьковской области. И больше всего рискуют пострадать те, которые наиболее нуждаются в деньгах на восстановление.
«Среди 56 громад Харьковской области для восьми «военный НДФЛ» по итогам января-августа 2023 года составил более 10% от всех поступлений местного бюджета (включая дотации). При этом в абсолютных величинах именно Харьковская городская громада рискует потерять больше всего в Украине – примерно пятую часть своих доходов, которая составит за весь 2024 год вместе с последним кварталом 2023-го 4 миллиарда гривен», — пишут аналитики «Обсерватории демократии».
В бюджет Харькова за первые восемь месяцев года поступило почти 2,4 миллиарда гривен «военного НДФЛ». По прогнозам мэра, если налог заберут «в центр», за IV квартал 2023-го и весь 2024 год бюджет Харькова потеряет более 4 миллиардов гривен.
«В то же время, в относительных величинах намного более критично потеря «военного НДФЛ» выглядит для Дергачевской громады, для которой эта статья доходов обеспечивала 60% всех бюджетных поступлений (в противоположность 18% в Харькове)», — отмечают эксперты.
Глава Дергачевской громады — одной из наиболее пострадавших от российских обстрелов — Вячеслав Задоренко уже предупредил жителей о возможных перебоях с водой и освещением — в случае, если основной источник дохода у громады заберут.
В то же время для большинства громад Харьковской области ситуация не настолько критична. В их бюджетах доля «военного НДФЛ» составляет менее 10%.
«В десяти из 17-ти городских громад доля «военного НДФЛ» в доходах – менее 5%. Вероятно, именно эта «бюджетная арифметика» определяет публичное отношение мэров к правительственной инициативе», — предположили аналитики.
Еще менее ощутимым будет удар по сельским и поселковым громадам. Из 13 сельских громад Харьковской области только у двух в принципе есть в бюджетах такая статья доходов, как «военный НДФЛ». Это Липецкая и Ольховская громады. Для них налог с доходов военных — это 4% и 6% бюджетов соответственно. В большинстве поселковых громад «военный НДФЛ» также не превышает 5% от доходов местного бюджета.
«Наиболее чувствительными к возможному изъятию этих налогов среди поселковых громад являются Золочевская (16,4%), Роганская (14,5%), Боровская (9,3%), Нововодолажская (8,4%) и Шевченковская (6%). В то же время, во всех этих общинах за первые 8 месяцев 2023 года зафиксирован довольно существенный профицит бюджета, так что у них остается достаточно ресурсов, чтобы справиться с возможными потерями», — считают эксперты.
Также потери понесет и областной бюджет: по действующей формуле в него поступает 15% «военного НДФЛ» со всей территории региона. Если изменения в законодательство внесут, этой статьи доходов в областном бюджете не будет в принципе.
«В настоящее время действующая формула распределения «военного НДФЛ» (на самом деле в эту категорию включено и налогообложение доходов полицейских и некоторых других служб) предусматривает поступление 64% налогов в бюджеты громад, 15% — в областной бюджет и 21% — в государственный», — пояснили в «Обсерватории демократии.
Напомним, с первой попытки Верховной Раде не удалось принять закон, предполагающий передачу «военного НДФЛ» в Госбюджет. «За» были только 236 депутатов.
Читайте также: «Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
«Показательно, что почти все народные депутаты от Харьковщины проголосовали «за» (кроме отсутствующих, исключением является голосование против мажоритарщика от 181-го округа с центром в Змиеве Дмитрия Микиши). В то же время, можно было бы предположить, что именно для Харьковского региона, где ситуация с местными бюджетами хуже тыловых областей и размещено много воинских частей, этот вопрос чрезвычайно острый», — подчеркнули аналитики.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя это голосование, заявил о «местечковом эгоизме», обвиняя местное самоуправление во влиянии на нардепов ради голосования «против». Сам законопроект отправили на повторное рассмотрение.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: бюджет, Верховная Рада, доходы, закон, ндфл, обсерватория демократии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без НДФЛ военных: какие громады Харьковщины лишатся критической части бюджетов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитический центр «Обсерватория демократии» опубликовал результаты исследования бюджетов громад Харьковской области на предмет того, как скажется на них потеря НДФЛ военных. Доходы от этого налога хотят забрать из местных бюджетов в государственный".