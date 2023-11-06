Без ПДФО військових: які громади Харківщини втратять критичну частину бюджетів

Аналітичний центр “Обсерваторія демократії” опублікував результати дослідження бюджетів громад Харківської області щодо того, як позначиться на них втрата ПДФО військових. Доходи від цього податку хочуть забрати із місцевих бюджетів до державного.

Як виявилось, удар, якого завдасть позбавлення громад “військового ПДФО”, дуже відрізнятиметься для різних територій Харківської області. І найбільше ризикують постраждати ті, які найбільше потребують грошей на відновлення.

“Серед 56 громад Харківської області для восьми “військовий ПДФО” за підсумками січня-серпня 2023 року склав понад 10% від усіх надходжень місцевого бюджету (включно з дотаціями). При цьому в абсолютних величинах саме Харківська міська громада ризикує втратити чи не найбільше в Україні – приблизно п’яту частину своїх доходів, що становитиме за весь 2024 рік разом з останнім кварталом 2023-го 4 мільярди гривень“, – пишуть аналітики “Обсерваторії демократії”.

До бюджету Харкова за перші вісім місяців року надійшло майже 2,4 мільярда гривень “військового ПДФО”. За прогнозами мера, якщо податок заберуть “до центру”, за IV квартал 2023-го та весь 2024 рік бюджет Харкова втратить понад 4 мільярди гривень.

“Водночас, у відносних величинах набагато критичніше втрата “військового ПДФО” виглядає для Дергачівської громади, для якої ця стаття доходів забезпечувала 60% усіх бюджетних надходжень (на противагу 18% у Харкові)”, – зазначають експерти.

Голова Дергачівської громади – однієї з найбільш постраждалих від російських обстрілів – Вячеслав Задоренко вже попередив мешканців про можливі перебої з водою та освітленням – у разі, якщо основне джерело доходу в громади заберуть.

Водночас для більшості громад Харківської області ситуація не настільки критична. У їхніх бюджетах частка “військового ПДФО” становить менш як 10%.

“У десяти з 17 міських громад частка “військового ПДФО” у доходах – менш як 5%. Ймовірно, саме ця “бюджетна арифметика” визначає публічне ставлення мерів до урядової ініціативи”, – припустили аналітики.

Ще менш відчутним буде удар по сільських та селищних громадах. З 13 сільських громад Харківської області лише дві в принципі мають у бюджетах таку статтю доходів, як “військовий ПДФО”. Це Липецька та Вільхівська громади. Для них податок з доходів військових – це 4% та 6% бюджетів відповідно. У більшості селищних громад “військовий ПДФО” також не перевищує 5% доходів місцевого бюджету.

“Найбільш чутливими до можливого вилучення цих податків серед селищних громад є Золочівська (16,4%), Роганська (14,5%), Борівська (9,3%), Нововодолазька (8,4%) та Шевченківська (6%). Водночас у всіх цих громадах за перші 8 місяців 2023 року зафіксовано доволі суттєвий профіцит бюджету, отже в них залишається достатньо ресурсів, щоб впоратися з імовірними втратами”, – вважають експерти.

Також втрат зазнає й обласний бюджет: за чинною формулою до нього надходить 15% військового ПДФО з усієї території регіону. Якщо зміни до законодавства внесуть, цієї статті доходів в обласному бюджеті не буде в принципі.

“Наразі, чинна формула розподілу “військового ПДФО” (насправді до цієї категорії включено й оподаткування доходів поліцейських та деяких інших служб) передбачає надходження 64% податків до бюджетів громад, 15% – до обласного бюджету і 21% – до державного”, – пояснили в “Обсерваторії демократії”.

Нагадаємо, з першої спроби Верховній Раді не вдалося ухвалити закон, що передбачає передачу “військового ПДФО” до Держбюджету. “За” були лише 236 депутатів.

“Показово, що майже всі народні депутати від Харківщини проголосували “за” (окрім відсутніх, виключенням є голосування “проти” мажоритарника від 181-го округу з центром у Змієві Дмитра Микиши). Водночас можна було б припустити, що саме для Харківського регіону, де ситуація з місцевими бюджетами гірша за тилові області та розміщено багато військових частин, це питання є надзвичайно гострим”, — підкреслили аналітики.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, коментуючи це голосування, заявив про “містечковий егоїзм”, звинувативши місцеве самоврядування у впливі на нардепів заради голосування “проти”. Сам законопроєкт відправили на повторний розгляд.