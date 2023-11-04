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«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)

Суспільство 13:31   04.11.2023
Вікторія Яковенко
«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)

Вранці 4 листопада у Харкові проходить акція «Гроші на ЗСУ». Кілька десятків містян вийшли з плакатами.

Відео з акції опублікували у соцмережах. Учасники вимагають спрямовувати кошти з місцевих бюджетів на допомогу Збройним Силам України.

Вони тримають плакати із написами: «Досить красти», «Гроші – на ЗСУ!», «Бруківку можна покласти пізніше».

Учасники акції пікетували біля будівлі ХОВА, пам’ятника Шевченку та міськради.

Відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 листопада у Харкові проходить акція «Гроші на ЗСУ». Кілька десятків містян вийшли з плакатами.".