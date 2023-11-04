«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)
Вранці 4 листопада у Харкові проходить акція «Гроші на ЗСУ». Кілька десятків містян вийшли з плакатами.
Відео з акції опублікували у соцмережах. Учасники вимагають спрямовувати кошти з місцевих бюджетів на допомогу Збройним Силам України.
Вони тримають плакати із написами: «Досить красти», «Гроші – на ЗСУ!», «Бруківку можна покласти пізніше».
Учасники акції пікетували біля будівлі ХОВА, пам’ятника Шевченку та міськради.
Відео: соцмережі
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: акция, деньги, ЗСУ, міськрада, плакаты, Харків, харьковчане, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 листопада у Харкові проходить акція «Гроші на ЗСУ». Кілька десятків містян вийшли з плакатами.".