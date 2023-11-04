«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)

Вранці 4 листопада у Харкові проходить акція «Гроші на ЗСУ». Кілька десятків містян вийшли з плакатами.

Відео з акції опублікували у соцмережах. Учасники вимагають спрямовувати кошти з місцевих бюджетів на допомогу Збройним Силам України.

Вони тримають плакати із написами: «Досить красти», «Гроші – на ЗСУ!», «Бруківку можна покласти пізніше».

Учасники акції пікетували біля будівлі ХОВА, пам’ятника Шевченку та міськради.

Відео: соцмережі