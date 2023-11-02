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“Де обміни?” – в Харкові пройшла акція рідних полонених захисників Маріуполя

Суспільство 07:34   02.11.2023
Оксана Горун
“Де обміни?” – в Харкові пройшла акція рідних полонених захисників Маріуполя Фото: Наталія Касьянова

Акцію “Free Mariupol Defenders” (“Звільніть Захисників Маріуполя”) провела в Харкові громадська організація “Olenivka Families Community” – спільнота сімей військовослужбовців, які постраждали в теракті в Оленівці.

Рідні захисників Маріуполя зібралися біля стін зруйнованої ракетним ударом Харківської ОВА, а також пройшли з плакатами та прапором “Азова” центром.

“Ми назвали нашу ходу “Нагадування”. Акція на підтримку військовополонених Азовців та всього Маріупольського гарнізону”, – розповіла учасниця ГО “Olenivka Families Community” Ірина Дріга.

Акція родичів героїв Маріуполя у Харкові 2
Фото: Наталія Касьянова

Вона зазначила, що так рідні полонених героїв оборони Маріуполя хочуть нагадати суспільству про необхідність боротися за їхню свободу та життя. А також – про жахливу страту полонених в Оленівці, тортури та знущання, яких зазнають захисники та захисниці України в російському полоні.

Акція родичів героїв Маріуполя у Харкові 5
Фото: Наталія Касьянова

“Другий рік у полоні. Де обміни? Де “АЗОВ”?” – наголосила Дріга.

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Акція родичів героїв Маріуполя у Харкові 5
Фото: Наталія Касьянова
Акція родичів героїв Маріуполя у Харкові 3
Фото: Наталія Касьянова
Акція родичів героїв Маріуполя у Харкові 6
Фото: Наталія Касьянова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 07:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акцію “Free Mariupol Defenders” (“Звільніть Захисників Маріуполя”) провела в Харкові громадська організація “Olenivka Families Community” – спільнота сімей військовослужбовців, які постраждали в теракті в Оленівці".