“Де обміни?” – в Харкові пройшла акція рідних полонених захисників Маріуполя
Акцію “Free Mariupol Defenders” (“Звільніть Захисників Маріуполя”) провела в Харкові громадська організація “Olenivka Families Community” – спільнота сімей військовослужбовців, які постраждали в теракті в Оленівці.
Рідні захисників Маріуполя зібралися біля стін зруйнованої ракетним ударом Харківської ОВА, а також пройшли з плакатами та прапором “Азова” центром.
“Ми назвали нашу ходу “Нагадування”. Акція на підтримку військовополонених Азовців та всього Маріупольського гарнізону”, – розповіла учасниця ГО “Olenivka Families Community” Ірина Дріга.
Вона зазначила, що так рідні полонених героїв оборони Маріуполя хочуть нагадати суспільству про необхідність боротися за їхню свободу та життя. А також – про жахливу страту полонених в Оленівці, тортури та знущання, яких зазнають захисники та захисниці України в російському полоні.
“Другий рік у полоні. Де обміни? Де “АЗОВ”?” – наголосила Дріга.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: азов, акция, еленовка, Мариуполь, обмены, пленные;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 07:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акцію “Free Mariupol Defenders” (“Звільніть Захисників Маріуполя”) провела в Харкові громадська організація “Olenivka Families Community” – спільнота сімей військовослужбовців, які постраждали в теракті в Оленівці".