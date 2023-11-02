“Де обміни?” – в Харкові пройшла акція рідних полонених захисників Маріуполя

Акцію “Free Mariupol Defenders” (“Звільніть Захисників Маріуполя”) провела в Харкові громадська організація “Olenivka Families Community” – спільнота сімей військовослужбовців, які постраждали в теракті в Оленівці.

Рідні захисників Маріуполя зібралися біля стін зруйнованої ракетним ударом Харківської ОВА, а також пройшли з плакатами та прапором “Азова” центром.

“Ми назвали нашу ходу “Нагадування”. Акція на підтримку військовополонених Азовців та всього Маріупольського гарнізону”, – розповіла учасниця ГО “Olenivka Families Community” Ірина Дріга.

Вона зазначила, що так рідні полонених героїв оборони Маріуполя хочуть нагадати суспільству про необхідність боротися за їхню свободу та життя. А також – про жахливу страту полонених в Оленівці, тортури та знущання, яких зазнають захисники та захисниці України в російському полоні.

“Другий рік у полоні. Де обміни? Де “АЗОВ”?” – наголосила Дріга.