«Где обмены?» — в Харькове прошла акция родных пленных защитников Мариуполя
Акцию «Free Mariupol Defenders» («Освободите Защитников Мариуполя») провела в Харькове общественная организация «Olenivka Families Community» — сообщество семей военнослужащих, пострадавших в теракте в Еленовке.
Родные защитников Мариуполя собрались у стен разрушенной ракетным ударом Харьковской ОВА, а также прошли с плакатами и флагом «Азова» по центру.
«Мы назвали наше шествие «Напоминание». Акция в поддержку военнопленных «азовцев» и всего Мариупольского гарнизона», — рассказала участница ОО «Olenivka Families Community» Ирина Дрига.
Она отметила, что так родные пленных героев обороны Мариуполя хотят напомнить обществу о необходимости бороться за их свободу и жизнь. А также — об ужасной казни пленных в Еленовке, пытках и издевательствах, которым подвергаются защитники и защитницы Украины в российском плену.
«Второй год в плену. Где обмены? Где «АЗОВ»?» — подчеркнула Дрига.
Читайте также: «Зачем ты оставлял ногу». Ветеран из Харькова добился 2-й группы инвалидности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: азов, акция, еленовка, Мариуполь, обмены, пленные;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Где обмены?» — в Харькове прошла акция родных пленных защитников Мариуполя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 07:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию «Free Mariupol Defenders» («Освободите Защитников Мариуполя») провела в Харькове общественная организация «Olenivka Families Community» — сообщество семей военнослужащих, пострадавших в теракте в Еленовке".