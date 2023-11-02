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«Где обмены?» — в Харькове прошла акция родных пленных защитников Мариуполя

Общество 07:34   02.11.2023
Оксана Горун
«Где обмены?» — в Харькове прошла акция родных пленных защитников Мариуполя Фото: Наталья Касьянова

Акцию «Free Mariupol Defenders» («Освободите Защитников Мариуполя») провела в Харькове общественная организация «Olenivka Families Community» — сообщество семей военнослужащих, пострадавших в теракте в Еленовке.

Родные защитников Мариуполя собрались у стен разрушенной ракетным ударом Харьковской ОВА, а также прошли с плакатами и флагом «Азова» по центру.

«Мы назвали наше шествие «Напоминание». Акция в поддержку военнопленных «азовцев» и всего Мариупольского гарнизона», — рассказала участница ОО «Olenivka Families Community» Ирина Дрига.

Акция родственников героев Мариуполя в Харькове 2
Фото: Наталья Касьянова

Она отметила, что так родные пленных героев обороны Мариуполя хотят напомнить обществу о необходимости бороться за их свободу и жизнь. А также — об ужасной казни пленных в Еленовке, пытках и издевательствах, которым подвергаются защитники и защитницы Украины в российском плену.

Акция родственников героев Мариуполя в Харькове 5
Фото: Наталья Касьянова

«Второй год в плену. Где обмены? Где «АЗОВ»?» — подчеркнула Дрига.

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Акция родственников героев Мариуполя в Харькове 5
Фото: Наталья Касьянова
Акция родственников героев Мариуполя в Харькове 3
Фото: Наталья Касьянова
Акция родственников героев Мариуполя в Харькове 6
Фото: Наталья Касьянова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию «Free Mariupol Defenders» («Освободите Защитников Мариуполя») провела в Харькове общественная организация «Olenivka Families Community» — сообщество семей военнослужащих, пострадавших в теракте в Еленовке".