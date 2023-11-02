«Где обмены?» — в Харькове прошла акция родных пленных защитников Мариуполя

Акцию «Free Mariupol Defenders» («Освободите Защитников Мариуполя») провела в Харькове общественная организация «Olenivka Families Community» — сообщество семей военнослужащих, пострадавших в теракте в Еленовке.

Родные защитников Мариуполя собрались у стен разрушенной ракетным ударом Харьковской ОВА, а также прошли с плакатами и флагом «Азова» по центру.

«Мы назвали наше шествие «Напоминание». Акция в поддержку военнопленных «азовцев» и всего Мариупольского гарнизона», — рассказала участница ОО «Olenivka Families Community» Ирина Дрига.

Она отметила, что так родные пленных героев обороны Мариуполя хотят напомнить обществу о необходимости бороться за их свободу и жизнь. А также — об ужасной казни пленных в Еленовке, пытках и издевательствах, которым подвергаются защитники и защитницы Украины в российском плену.

«Второй год в плену. Где обмены? Где «АЗОВ»?» — подчеркнула Дрига.