«Зачем ты оставлял ногу». Ветеран из Харькова добился 2-й группы инвалидности

Харьковчанин Дмитрий Олейник, получивший ранение ноги в бою с оккупантами за 134-ю школу, добился, чтобы МСЭК в Киеве присвоила ему вторую группу инвалидности. Ветеран войны ездил в столицу, так как не согласился с выводом Харьковской МСЭК №3 и заявил о хамстве со стороны ее руководителя Ларисы Буничевой.

Заседание МСЭК состоялось сегодня, 1 ноября, сообщил Олейник в Facebook.

«12 дней я был вынужден собирать дополнительные заключения из больниц, чтобы МСЭК убедилась, что я действительно получил ранение. Все необходимые документы я собрал», — написал защитник.

Как сообщает издание «Суспільне», сначала в Киеве Олейнику хотели присвоить вторую группу инвалидности на два года. Член комиссии МСЭК, который отказался называть свое имя, объяснил, что это обычная процедура для тех, кому группа инвалидности определяется впервые. После совещания комиссия все же вручила Дмитрию талон о второй группе без срока пересмотра.

«Это так должно было быть с самого начала. Они меня постоянно «футболили» из одной клиники в другую, мне никто эти средства не предоставлял, чтобы я ездил во Львов, Киев», — прокомментировал Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Олейник в соцсетях возмутился отношением к себе руководителя Харьковского областного центра медико-санитарной экспертизы №3 Ларисы Буничевой. Во-первых, мужчина не согласился с выводом комиссии о третьей группе инвалидности. Во-вторых — заявил, что Буничева рекомендовала ему отрезать ногу. Сама Буничева отрицает, что давала воину подобные рекомендации. Она заверяет: ему только зачитали закон. В ситуации разбирается Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 1 ноября нарушений со стороны Буничевой не обнаружили, она продолжает работать, сообщил «Суспільному» директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.