Харьковскую МСЭК проверят после скандала с воином и советов отрезать ему ногу
В харьковскую областную МСЭК назначили проверку после скандала с бойцом, которому советовали отрезать ногу, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Напомним, Дмитрий Олейник получил ранение в бою за 134-ю школу в Харькове. Однако в МСЭК ему отказались определить вторую группу инвалидности и нахамила руководительница харьковской МСЭК Лариса Буничева.
«Отреж ногу – получишь группу», – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности», — подчеркнули в Минздраве.
На следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут оценивать решение об установлении инвалидности.
«После проверки вынесут конкретные решения и конкретные лица понесут ответственность. Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям придает пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет торга. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается», – отметили в Минздраве.
Что касается конкретного случая, который получил огласку, то почти год назад военнослужащему поставили 3 группу инвалидности. Из-за увольнения из рядов ВСУ в начале августа его документы поступили в Харьковскую МСЭК №3 – повторно.
В ближайшее время будет проведена оценка правомерности установления группы инвалидности Харьковской МСЭК. Все необходимые документы и медицинские заключения уже направлены в Центральную МСЭК МЗ Украины.
Читайте также: “Зачем ты оставлял ногу” – воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковскую МСЭК проверят после скандала с воином и советов отрезать ему ногу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 19:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковскую областную МСЭК назначили проверку после скандала с бойцом, которому советовали отрезать ногу, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.".