Харьковскую МСЭК проверят после скандала с воином и советов отрезать ему ногу

В харьковскую областную МСЭК назначили проверку после скандала с бойцом, которому советовали отрезать ногу, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Напомним, Дмитрий Олейник получил ранение в бою за 134-ю школу в Харькове. Однако в МСЭК ему отказались определить вторую группу инвалидности и нахамила руководительница харьковской МСЭК Лариса Буничева.

«Отреж ногу – получишь группу», – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности», — подчеркнули в Минздраве.

На следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут оценивать решение об установлении инвалидности.

«После проверки вынесут конкретные решения и конкретные лица понесут ответственность. Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям придает пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет торга. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается», – отметили в Минздраве.

Что касается конкретного случая, который получил огласку, то почти год назад военнослужащему поставили 3 группу инвалидности. Из-за увольнения из рядов ВСУ в начале августа его документы поступили в Харьковскую МСЭК №3 – повторно.

В ближайшее время будет проведена оценка правомерности установления группы инвалидности Харьковской МСЭК. Все необходимые документы и медицинские заключения уже направлены в Центральную МСЭК МЗ Украины.