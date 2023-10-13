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Харьковскую МСЭК проверят после скандала с воином и советов отрезать ему ногу

Общество 19:54   13.10.2023
Оксана Якушко
Харьковскую МСЭК проверят после скандала с воином и советов отрезать ему ногу Фото: facebook Дмитрия Олийника

В харьковскую областную МСЭК назначили проверку после скандала с бойцом, которому советовали отрезать ногу, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Напомним, Дмитрий Олейник получил ранение в бою за 134-ю школу в Харькове. Однако в МСЭК ему отказались определить вторую группу инвалидности и нахамила руководительница харьковской МСЭК Лариса Буничева.

«Отреж ногу – получишь группу», – это не инцидент, это приговор советской системе. В 2025 году МСЭК будут ликвидированы и полностью изменены подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности», — подчеркнули в Минздраве.

На следующей неделе Харьковскую областную МСЭК, в рамках решения СНБО, ожидает прицельная проверка. Будут оценивать решение об установлении инвалидности.

«После проверки вынесут конкретные решения и конкретные лица понесут ответственность. Каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям придает пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, будет жестко наказан. Группа инвалидности – не предмет торга. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается», – отметили в Минздраве.

Что касается конкретного случая, который получил огласку, то почти год назад военнослужащему поставили 3 группу инвалидности. Из-за увольнения из рядов ВСУ в начале августа его документы поступили в Харьковскую МСЭК №3 – повторно.

В ближайшее время будет проведена оценка правомерности установления группы инвалидности Харьковской МСЭК. Все необходимые документы и медицинские заключения уже направлены в Центральную МСЭК МЗ Украины.

Читайте также: “Зачем ты оставлял ногу” – воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 19:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковскую областную МСЭК назначили проверку после скандала с бойцом, которому советовали отрезать ногу, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.".