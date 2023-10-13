Харківську МСЕК перевірять після скандалу з воїном і порад відрізати йому ногу

До харківської обласної МСЕК призначили перевірку після скандалу з бійцем, якому радили відрізати ногу, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, Дмитро Олійник отримав поранення у бою за 134-у школу у Харкові. Однак у МСЕК йому відмовилися призначити другу групу інвалідності та нахамила керівниця харківської МСЕК Лариса Бунічева.

«Відріж ногу – отримаєш групу», – це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності», – наголосили в МОЗ.

Наступного тижня на Харківську обласну МСЕК, в рамках рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть оцінювати рішення про встановлення інвалідності.

«Після результатів перевірки буде не просто проведена оцінка дій Харківської МСЕК, а винесені конкретні рішення і конкретні особи понесуть відповідальність. Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється», – зазначили в МОЗ.

Щодо конкретного випадку, який набув розголосу, то майже рік тому військовослужбовцю було встановлено 3 групу інвалідності. Через звільнення з лав ЗСУ на початку серпня його документи надійшли до Харківської МСЕК №3 – повторно.

Найближчим часом буде проведено оцінку правомірності встановлення групи інвалідності Харківською МСЕК. Всі необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК МОЗ України.