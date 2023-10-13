Харківську МСЕК перевірять після скандалу з воїном і порад відрізати йому ногу
До харківської обласної МСЕК призначили перевірку після скандалу з бійцем, якому радили відрізати ногу, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо, Дмитро Олійник отримав поранення у бою за 134-у школу у Харкові. Однак у МСЕК йому відмовилися призначити другу групу інвалідності та нахамила керівниця харківської МСЕК Лариса Бунічева.
«Відріж ногу – отримаєш групу», – це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності», – наголосили в МОЗ.
Наступного тижня на Харківську обласну МСЕК, в рамках рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть оцінювати рішення про встановлення інвалідності.
«Після результатів перевірки буде не просто проведена оцінка дій Харківської МСЕК, а винесені конкретні рішення і конкретні особи понесуть відповідальність. Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється», – зазначили в МОЗ.
Щодо конкретного випадку, який набув розголосу, то майже рік тому військовослужбовцю було встановлено 3 групу інвалідності. Через звільнення з лав ЗСУ на початку серпня його документи надійшли до Харківської МСЕК №3 – повторно.
Найближчим часом буде проведено оцінку правомірності встановлення групи інвалідності Харківською МСЕК. Всі необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК МОЗ України.
Читайте також: “Нащо ти залишав ногу” – воїн, поранений у Харкові, вимагає звільнень у МСЕК
Ви читали новину: «Харківську МСЕК перевірять після скандалу з воїном і порад відрізати йому ногу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 19:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До харківської обласної МСЕК призначили перевірку після скандалу з бійцем, якому радили відрізати ногу, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.".