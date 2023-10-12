“Нащо ти залишав ногу” – воїн, поранений у Харкові, вимагає звільнень у МСЕК
Звільнити керівницю харківської МСЕК Ларису Бунічеву в соцмережах вимагає Дмитро Олійник. Чоловік отримав поранення в бою за 134-ту школу у Харкові. Однак у МСЕК йому відмовлялися визначити другу групу інвалідності та нахамили. У ситуації розбирається ХОВА.
У попередніх постах воїн ділився інформацією про свій стан.
“Вона (нога – Ред.) ніби і є, але вона повністю позбавлена функціоналу. По факту є лише постійний біль. І всихання. Кожного тижня я заміряю її довжину й об’єм, і кожного разу вона зменшується. Для того аби м’язи стимулювалися, щодня потрібно робити ряд процедур, які мають її тримати в тонусі. Але замість того, щоб це все робити, на жаль, змушений щодня вирішувати купу бюрократичних моментів. І коли вони всі вирішаться, можна буде зайнятися відновленням“, – зокрема написав він.
Попри очевидне тяжке поранення та те, що нога не функціонує, Дмитру Олійнику дали третю групу інвалідності. Посилаючись на ст. 7 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, він наголосив: якщо поранення пов’язане із захистом Батьківщини, то групу зобов’язані підвищити на один ступінь.
“Але наш харківський обласний МСЕК живе за власними законами. Дай 3-4т $, і буде тобі нормальне рішення”, – заявив воїн.
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На ситуацію вже відреагували у департаменті охорони здоров’я ХОВА.
“Щодо інциденту, який стався у Харківському обласному центрі медико-санітарної експертизи №3 за участі виконуючої обов’язки завідувача закладу та одного з пацієнтів, проводиться внутрішнє розслідування”, – повідомила пресслужба ХОВА.
Там зазначили: щоб провести аналіз дій працівників МСЕК №3, чекають на висновки Державної установи “Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ України”, а також завершення внутрішнього розслідування. Про всі рішення обіцяють “оперативно інформувати громадськість”.
Тим часом захисник України пропонує призначити до керівництва МСЕК ветеранів війни.
“Їх, переконаний, зараз багато, і саме такі люди мають бути там! Вони відчули на собі все”, – наголосив Олійник.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звільнити керівницю харківської МСЕК Ларису Бунічеву в соцмережах вимагає Дмитро Олійник. Чоловік отримав поранення в бою за 134-ту школу у Харкові. Однак у МСЕК йому відмовлялися визначити другу групу інвалідності та нахамили. У ситуації розбирається ХОВА".