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“Нащо ти залишав ногу” – воїн, поранений у Харкові, вимагає звільнень у МСЕК

Суспільство 08:01   12.10.2023
Оксана Горун
“Нащо ти залишав ногу” – воїн, поранений у Харкові, вимагає звільнень у МСЕК

Звільнити керівницю харківської МСЕК Ларису Бунічеву в соцмережах вимагає Дмитро Олійник. Чоловік отримав поранення в бою за 134-ту школу у Харкові. Однак у МСЕК йому відмовлялися визначити другу групу інвалідності та нахамили. У ситуації розбирається ХОВА.

“Так нащо ти залишав свою ногу, треба було, аби її відрізали, й була б 2 група. (с) Бунічева Лариса Леонідівна голова обласної МСЕК. Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави. Так тоді виходить, треба було й загинути в одному зі штурмів. Це як треба відноситися до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність та являється біопротезом. Цього комісії МСЕК замало. 15 операцій. Замало. Треба вирвати все живе з людини та єхидно сказати: “Якби була ампутація – то була 2 група…” Вимагаю звільнення Бунічевої Лариси Леонідівни з посади керівника обласної МСЕК“, – написав Олійник у фейсбуці 10 жовтня.

У попередніх постах воїн ділився інформацією про свій стан.

“Вона (нога – Ред.) ніби і є, але вона повністю позбавлена функціоналу. По факту є лише постійний біль. І всихання. Кожного тижня я заміряю її довжину й об’єм, і кожного разу вона зменшується. Для того аби м’язи стимулювалися, щодня потрібно робити ряд процедур, які мають її тримати в тонусі. Але замість того, щоб це все робити, на жаль, змушений щодня вирішувати купу бюрократичних моментів. І коли вони всі вирішаться, можна буде зайнятися відновленням“, – зокрема написав він.

Попри очевидне тяжке поранення та те, що нога не функціонує, Дмитру Олійнику дали третю групу інвалідності. Посилаючись на ст. 7 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, він наголосив: якщо поранення пов’язане із захистом Батьківщини, то групу зобов’язані підвищити на один ступінь.

“Але наш харківський обласний МСЕК живе за власними законами. Дай 3-4т $, і буде тобі нормальне рішення”, – заявив воїн.

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На ситуацію вже відреагували у департаменті охорони здоров’я ХОВА.

“Щодо інциденту, який стався у Харківському обласному центрі медико-санітарної експертизи №3 за участі виконуючої обов’язки завідувача закладу та одного з пацієнтів, проводиться внутрішнє розслідування”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Там зазначили: щоб провести аналіз дій працівників МСЕК №3, чекають на висновки Державної установи “Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ України”, а також завершення внутрішнього розслідування. Про всі рішення обіцяють “оперативно інформувати громадськість”.

Тим часом захисник України пропонує призначити до керівництва МСЕК ветеранів війни.

“Їх, переконаний, зараз багато, і саме такі люди мають бути там! Вони відчули на собі все”, – наголосив Олійник.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звільнити керівницю харківської МСЕК Ларису Бунічеву в соцмережах вимагає Дмитро Олійник. Чоловік отримав поранення в бою за 134-ту школу у Харкові. Однак у МСЕК йому відмовлялися визначити другу групу інвалідності та нахамили. У ситуації розбирається ХОВА".