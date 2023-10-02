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«Інвалідність під ключ». Судитимуть лікарку з Харківщини за фіктивні довідки

Суспільство 16:56   02.10.2023
Оксана Якушко
«Інвалідність під ключ». Судитимуть лікарку з Харківщини за фіктивні довідки

Завідувачка одного з відділень “Нововодолазької центральної лікарні” видавала фіктивні медичні довідки, які надалі ставали підставою для оформлення групи інвалідності, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

Це допомагало клієнтам — чоловікам призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджати за кордон.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо посадовиці лікарні за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Завідувачку судитимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завідувачка одного з відділень “Нововодолазької центральної лікарні” видавала фіктивні медичні довідки, які надалі ставали підставою для оформлення групи інвалідності, повідомила Харківська обласна прокуратура.".