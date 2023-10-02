«Інвалідність під ключ». Судитимуть лікарку з Харківщини за фіктивні довідки

Завідувачка одного з відділень “Нововодолазької центральної лікарні” видавала фіктивні медичні довідки, які надалі ставали підставою для оформлення групи інвалідності, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

Це допомагало клієнтам — чоловікам призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджати за кордон.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо посадовиці лікарні за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Завідувачку судитимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.