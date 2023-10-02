«Інвалідність під ключ». Судитимуть лікарку з Харківщини за фіктивні довідки
Завідувачка одного з відділень “Нововодолазької центральної лікарні” видавала фіктивні медичні довідки, які надалі ставали підставою для оформлення групи інвалідності, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Обвинувачена робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.
Це допомагало клієнтам — чоловікам призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджати за кордон.
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо посадовиці лікарні за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Завідувачку судитимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.
Читайте також: Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Інвалідність під ключ». Судитимуть лікарку з Харківщини за фіктивні довідки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 16:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завідувачка одного з відділень “Нововодолазької центральної лікарні” видавала фіктивні медичні довідки, які надалі ставали підставою для оформлення групи інвалідності, повідомила Харківська обласна прокуратура.".