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«Инвалидность под ключ». Будут судить врача с Харьковщины за фиктивные справки

Общество 16:56   02.10.2023
Оксана Якушко
«Инвалидность под ключ». Будут судить врача с Харьковщины за фиктивные справки

Заведующая одним из отделений «Нововодолажской центральной больницы» выдавала фиктивные медицинские справки, которые в дальнейшем становились основанием для оформления группы инвалидности, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемая делала справки по заказу регистратора медицинской областной МСЭК №4 КЗО «Областной центр медико-социальной экспертизы», к которую непосредственно и обращались клиенты для оформления фейковой «группы инвалидности» под ключ. Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области.

Это помогало клиентам – мужчинам призывного возраста – уклоняться от мобилизации или уезжать за границу.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностной лица больницы по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Заведующую будут судить в Нововодолажском районном суде Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 16:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заведующая одним из отделений «Нововодолажской центральной больницы» выдавала фиктивные медицинские справки, которые в дальнейшем становились основанием для оформления группы инвалидности, сообщила Харьковская областная прокуратура.".