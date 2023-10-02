«Инвалидность под ключ». Будут судить врача с Харьковщины за фиктивные справки

Заведующая одним из отделений «Нововодолажской центральной больницы» выдавала фиктивные медицинские справки, которые в дальнейшем становились основанием для оформления группы инвалидности, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемая делала справки по заказу регистратора медицинской областной МСЭК №4 КЗО «Областной центр медико-социальной экспертизы», к которую непосредственно и обращались клиенты для оформления фейковой «группы инвалидности» под ключ. Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области.

Это помогало клиентам – мужчинам призывного возраста – уклоняться от мобилизации или уезжать за границу.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностной лица больницы по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Заведующую будут судить в Нововодолажском районном суде Харьковской области.