Харьковчанин с фальшивой справкой ВВК хотел сбежать за границу: подробности
Правоохранители разоблачили 26-летнего харьковчанина, пытавшегося бежать в Румынию с фальшивым удостоверением и справкой ВВК.
«11 сентября в поселке Красноильск на контрольно-пропускном пункте во время прохождения таможенного контроля харьковчанин использовал документы с явными признаками подделки. При пересечении государственной границы с Румынией нарушитель предъявил для проверки сотрудникам Пограничной службы фальшивую справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного», — сообщили в ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 и 4 статьи 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 26-летнего харьковчанина, пытавшегося бежать в Румынию с фальшивым удостоверением и справкой ВВК.".