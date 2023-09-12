Харьковчанин с фальшивой справкой ВВК хотел сбежать за границу: подробности

Правоохранители разоблачили 26-летнего харьковчанина, пытавшегося бежать в Румынию с фальшивым удостоверением и справкой ВВК.

«11 сентября в поселке Красноильск на контрольно-пропускном пункте во время прохождения таможенного контроля харьковчанин использовал документы с явными признаками подделки. При пересечении государственной границы с Румынией нарушитель предъявил для проверки сотрудникам Пограничной службы фальшивую справку военно-врачебной комиссии и временное удостоверение военнообязанного», — сообщили в ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 и 4 статьи 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).