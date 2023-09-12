Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці

Правоохоронці викрили 26-річного харків’янина, який намагався втекти до Румунії з фальшивим посвідченням та довідкою ВЛК.

«11 вересня в селищі Красноїльськ на контрольно-пропускному пункті під час проходження митного контролю харків’янин використовував документи з явними ознаками підробки. При перетині державного кордону з Румунією порушник пред’явив для перевірки співробітникам Прикордонної служби фальшиву довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного», – повідомили у ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 і 4 статті 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).