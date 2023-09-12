Live
  • Вт 12.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці

Суспільство 16:55   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці

Правоохоронці викрили 26-річного харків’янина, який намагався втекти до Румунії з фальшивим посвідченням та довідкою ВЛК.

«11 вересня в селищі Красноїльськ на контрольно-пропускному пункті під час проходження митного контролю харків’янин використовував документи з явними ознаками підробки. При перетині державного кордону з Румунією порушник пред’явив для перевірки співробітникам Прикордонної служби фальшиву довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного», – повідомили у ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 і 4 статті 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Читайте також: У Харкові “перетворювали” ухилянтів на “волонтерів” за 3000 – 6500 доларів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова
Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси у центрі Харкова
12.09.2023, 17:48
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
12.09.2023, 07:46
Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі
Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі
12.09.2023, 15:25
У Шевченківському районі Харкова замінили півтора км водоводів
У Шевченківському районі Харкова замінили півтора км водоводів
12.09.2023, 17:15
Харківський командир ССО Азов заявив про фейкові облікові записи в соцмережах
Харківський командир ССО Азов заявив про фейкові облікові записи в соцмережах
12.09.2023, 10:51
Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці
Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці
12.09.2023, 16:55

Новини за темою:

14:54
На Харківщині викрили фермера, у якого незаконно працювали 20 дітей (фото)
13:33
Чоловіка, який майже 10 років тому вбив людину, затримали у Харкові
11:52
У Харкові посеред вулиці побили та пограбували іноземця
07:27
Прикордонники РФ скаржаться, бояться рейдів, зокрема з Харківщини: аналіз ISW
14:52
2 тис. доларів за місце: у Харкові на хабарі затримали завідувача кладовища

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків’янин з фальшивою довідкою ВЛК хотів втекти за кордон: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 16:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 26-річного харків’янина, який намагався втекти до Румунії з фальшивим посвідченням та довідкою ВЛК.".