«Липові» меддовідки для ухилянтів: підозрюють ексголову ВЛК на Харківщині

На Харківщині викрили схему з фейковими меддовідками для ухилення від служби. У справі слідство підозрює колишнього голову військово-лікарської комісії одного з відділів РТЦК та СП.

За даними Офісу генпрокурора, фігурант систематично оформлював фіктивні медичні документи для військовозобов’язаних. У довідках вказувалися вигадані діагнози, що давали підстави визнавати їх непридатними до служби або обмежено придатними.

«Задокументовано щонайменше сім таких випадків. У документах фігурували «тяжкі захворювання» – від наслідків черепно-мозкових травм і менінгоенцефаліту до серцево-судинних та ортопедичних патологій», – зазначили правоохоронці.

Ці довідки дозволяли чоловікам уникати мобілізації та незаконно виїжджати за кордон, кажуть у прокуратурі.

«Окремо встановлено епізод сприяння незаконному перетину кордону через використання підробленої довідки», – йдеться у повідомленні.

69-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до п’яти років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку. За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, організатором схеми виявився 35-річний безробітний місцевий мешканець. Слідство встановило, що одному з «клієнтів» за 9 тисяч доларів чоловік обіцяв безпідставно встановити ІІ групу інвалідності та в подальшому зняти його з військового обліку.