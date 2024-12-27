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Обшуки у співробітників ТЦК. Головний слідчий Харківщини розповів, що сталося

Суспільство 14:17   27.12.2024
Вікторія Яковенко
Обшуки у співробітників ТЦК. Головний слідчий Харківщини розповів, що сталося Фото: Сергій Болвінов

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників РТЦК та ВЛК, яких підозрюють у «допомозі» ухилянтам.

За данипи Болвінова, фігуранти зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав.

«Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов’язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними. Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші «вирішували  питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову», – зазначив Болвінов.

Загалом провели 39 обшуків, додав правоохоронець. Копи вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи.

«Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні», – підкреслив Болвінов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників РТЦК та ВЛК, яких підозрюють у «допомозі» ухилянтам.".