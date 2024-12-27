Обшуки у співробітників ТЦК. Головний слідчий Харківщини розповів, що сталося
Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників РТЦК та ВЛК, яких підозрюють у «допомозі» ухилянтам.
За данипи Болвінова, фігуранти зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав.
«Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов’язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними. Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову», – зазначив Болвінов.
Загалом провели 39 обшуків, додав правоохоронець. Копи вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи.
«Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні», – підкреслив Болвінов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ВВК, обыски, поліція, Сергей Болвинов, тцк, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників РТЦК та ВЛК, яких підозрюють у «допомозі» ухилянтам.".