Обшуки у співробітників ТЦК. Головний слідчий Харківщини розповів, що сталося

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про розслідування стосовно співробітників РТЦК та ВЛК, яких підозрюють у «допомозі» ухилянтам.

За данипи Болвінова, фігуранти зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав.

«Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов’язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними. Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. За гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову», – зазначив Болвінов.

Загалом провели 39 обшуків, додав правоохоронець. Копи вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи.

«Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні», – підкреслив Болвінов.