Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности

Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о расследовании в отношении сотрудников РТЦК и ВВК, подозреваемых в «помощи» уклонистам.

По данным Болвинова, фигуранты злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из военного учета людей, не имевших на это законных оснований.

«Они вносили заведомо ложные данные в документы – в результате военнообязанных признавали непригодными или ограниченно пригодными. Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу. Также проводили махинации с заработной платой – ее получали люди, не проходившие службу. За деньги «решали вопрос» о мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую», — отметил Болвинов.

В общей сложности провели 39 обысков, добавил правоохранитель. Копы изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы.

«Сейчас изучаем всю найденную документацию, допрашиваем фигурантов. Под особым вниманием — состояние и активы лиц с ТЦК и ВЛК, расследуем происхождение каждой гривны», — подчеркнул Болвинов.