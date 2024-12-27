Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности
Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о расследовании в отношении сотрудников РТЦК и ВВК, подозреваемых в «помощи» уклонистам.
По данным Болвинова, фигуранты злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из военного учета людей, не имевших на это законных оснований.
«Они вносили заведомо ложные данные в документы – в результате военнообязанных признавали непригодными или ограниченно пригодными. Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу. Также проводили махинации с заработной платой – ее получали люди, не проходившие службу. За деньги «решали вопрос» о мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую», — отметил Болвинов.
В общей сложности провели 39 обысков, добавил правоохранитель. Копы изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы.
«Сейчас изучаем всю найденную документацию, допрашиваем фигурантов. Под особым вниманием — состояние и активы лиц с ТЦК и ВЛК, расследуем происхождение каждой гривны», — подчеркнул Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВВК, обыски, полиция, Сергей Болвинов, тцк, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о расследовании в отношении сотрудников РТЦК и ВВК, подозреваемых в «помощи» уклонистам.".