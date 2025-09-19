Live
Российских генералов, приказавших убивать гражданских в Харькове, будут судить

Происшествия 18:47   19.09.2025
Оксана Якушко
Российских генералов, приказавших убивать гражданских в Харькове, будут судить Фото: Сергей Болвинов / Фейсбук

Дело четверых российских генералов, приказавших стрелять из РСЗО по центральным улицам в Харькове, уже в суде.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Это были ракетные обстрелы города в самом начале полномасштабного вторжения. 28 февраля 2022 года враг совершил целую серию целенаправленных ударов из «Смерча». Неуправляемые обломочно-фугасные кассетные снаряды накрыли Шевченковский район. Боеприпасы попадали по улицам Клочковской, Отакара Яроша и 23 августа. Тогда погибли восемь мирных жителей, среди них был несовершеннолетний парень, а одна женщина получила ранения», — напомнил Сергей Болвинов.

Следователи вышли на «верхушку», командиров российской армии. Приказал бить по харьковчанам 59-летний генерал-полковник, который тогда занимал должность командующего войсками западного округа ВС РФ. В ранее он получил благодарность от Путина за участие в войне в Сирии.

К этому военному преступлению причастны его первый заместитель, начальник группы огневого и ядерного поражения штаба и заместитель начштаба группировки войск «Запад».

Следователи собрали неопровержимые доказательства, что именно эти офицеры руководили массовыми обстрелами и убийствами горожан после того, как россияне не смогли захватить Харьков. Также следователи установили, что о терроре гражданского населения в случае провала быстрой оккупации офицеры договорились заранее.

«Дымовые следы от «Смерча» в момент запуска, следы на снегу от РСЗО после запусков зафиксировали спутники. Мы использовали эти снимки при расследовании. Поэтому точно знаем, откуда именно россияне тогда избивали по Харькову. Кассеты летели из населенного пункта Муром Белгородской области. Нам даже удалось допросить военнопленного начальника отделения боеприпасов службы ракетного вооружения ЗВО РФ, отвечавшего за движение этих ракет. О подозрении им сообщили заочно. Сегодня мы завершили досудебное расследование, все материалы и обвинительный акт уже в суде», – рассказал Болвинов.

Фото: Сергей Болвинов / Фейсбук
Фото: Сергей Болвинов / Фейсбук
Фото: Сергей Болвинов / Фейсбук
Фото: Сергей Болвинов / Фейсбук

Ранее правоохранители идентифицировали четырех российских командиров, которые, по данным следствия, организовали масштабный обстрел Харькова 28 февраля 2022 года.

Читать также: ЕС планирует отменить временную защиту украинцам, надеясь на мир – эксперт

Автор: Оксана Якушко
