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Дело генералов, БпЛА вместо КАБ: события фронта на Харьковщине за неделю

Репортаж 18:09   25.01.2025
Оксана Горун
Виктория Яковенко
Дело генералов, БпЛА вместо КАБ: события фронта на Харьковщине за неделю

Генералов задержали за прорыв врага на Харьковщине. Россияне разрушают Купянск и захватывают Двуречную. Харьков атакуют новыми беспилотниками. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Дело генералов: кого в нем не хватает

Подозреваемые по этому делу – бывший командующий ОТГ «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, командовавший 125 бригадой ТрО, и полковник Илья Лапин – в то время командир 415 батальона 23 ОМБр. СМИ и соцсети облетели фото украинских офицеров в наручниках. А в их поддержку высказался ряд политиков, общественных деятелей и коллег. Следствие подозревает командиров в небрежном отношении к военной службе и организации самовольного ухода из поля боя. В СБУ утверждают: подозреваемые не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины, потеряли управление боем, нарушили требования боевых уставов и не использовали все доступные меры, чтобы отбить и остановить российское наступление в мае 2024 года. Однако у аналитиков и военкоров возникает значительное количество вопросов по этому делу. В частности, о назначении именно этих генералов на угрожающий участок фронта, наличии у них сил и средств, чтобы остановить врага, состояния фортификаций, минирования, резервов и т.д. То, что количество фигурантов дела может увеличиться, не исключается и в ГБР.

Двуречную захватывают, Купянск «стирают»

Самые ожесточенные боевые действия разворачиваются на Купянском направлении. Российская армия, похоже, применяет к Купянску тот же сокрушительный подход, что и к Волчанску и городам Донбасса. В то же время оккупанты продвигаются в Двуречной и вблизи нее. По данным команды DeepState, враг уже вышел на трассу Р-79, соединяющую Купянск и Двуречную – вблизи села Западное. Военный аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко предостерегает от панических настроений на этот счет.

Новые «Молнии» в Харькове

Неделя отметилась нашествием беспилотников на Харьковщину. Против гражданских в области российские террористы все чаще используют не главное оружие в прошлом году – КАБы, а «Шахеды» и «Молнии». Главный полицейский Харьковщины Петр Токарь объяснил это истощенностью врага и ограниченностью его летного ресурса. Авиабомбы используют больше на активных участках фронта. В Харьковской области — это Купянское направление. Но терроризировать мирных захватчиков не забывают и постоянно совершенствуют свои средства. В частности, на этой неделе в Харькове и Купянске зафиксировали удары новым типом беспилотника — «Молния-2».

Автор: Оксана Горун, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Горун, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генералов задержали за прорыв врага на Харьковщине. Россияне разрушают Купянск и захватывают Двуречную. Харьков атакуют новыми беспилотниками. ".