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Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю

Украина 09:54   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю Скриншот

 Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, чем может закончиться для РФ отчаянное стремление захватить Двуречную.

Он уточнил, что, скорей всего, в ближайшее время оккупанты будут стремиться стабилизировать свои позиции в районе Двуречной, полностью захватив населенный пункт.

«Хотя я не могу сказать, что этот плацдарм он может быть каким-то фундаментальным, на базе которого российские оккупационные войска в дальнейшем будут продолжать наступательные действия на тот же Купянск с использованием трассы Р-79 через Западное с выходом через Кондрашовку именно на Купянск», – отметил аналитик.

И продолжил, вероятно, после этого россияне будут прятаться по лесопосадкам и в лесных массивах.

«Если они будут выходить за пределы именно размещенных здесь лесохозяйств, то они будут выходить на открытое пространство и сразу же терять личный состав, иметь соответствующие потери. А ландшафтные особенности, которые заключаются не только в реке Оскол, но и в других моментах – о них можем говорить долго, и многим это не интересно, и тем более это не должно быть интересно для российских оккупантов, – но с учетом именно этих моментов можем говорить о том, что российские оккупационные войска будут пытаться в дальнейшем полностью взять под свой контроль Двуречную и после этого для них ситуация может развиваться, как и на севере Харьковщины», – акцентировал Коваленко.

То есть, объяснил он, речь идет о Волчанском и Липецком направлении – где россияне начали наступление весной прошлого года. Однако существенных прорывов на севере области совершить до сих пор так и не смогли.

Видео: OBOZ.UA

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 09:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, чем может закончиться для РФ отчаянное стремление захватить Двуречную.".