Коваленко: після окупації Дворічної росіяни можуть повторити північну історію

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко спрогнозував, чим може закінчитися для РФ відчайдушне прагнення захопити Дворічну.

Він уточнив, що, швидше за все, найближчим часом окупанти будуть намагатися стабілізувати свої позиції в районі Дворічної, повністю захопивши населений пункт.

“Хоча я не можу сказати, що цей плацдарм він може бути якимось фундаментальним, на базі якого російські окупаційні війська в подальшому будуть продовжувати наступальні дії на той самий Куп’янськ з використанням траси Р-79 через Западне з виходом через Кіндрашівку саме на Куп’янськ”, – зазначив аналітик.

І продовжив, ймовірно, після цього росіяни будуть ховатися по лісопосадках і в лісових масивах.

“Якщо вони будуть виходити за межі саме лісогосподарств, які тут розміщені, то вони будуть виходити на відкритий простір і одразу ж втрачати особовий склад, мати відповідні втрати. А ландшафтні особливості, які полягають не тільки в річці Оскіл, а й інших моментах, про які можемо говорити довго – і багатьом це не цікаво, і тим більше це не повинно бути цікавим для російських окупантів, – але з урахуванням саме цих моментів можемо говорити про те, що російські окупаційні війська будуть намагатися в подальшому повністю взяти під свій контроль Дворічну і після цього для них ситуація може розвиватися як і на півночі Харківщини”, – наголосив Коваленко.

Тобто, пояснив він, йдеться про Вовчанський та Липецький напрямок – де росіяни почали наступ навесні минулого року. Однак суттєвих проривів на півночі області зробити досі так і не змогли.

Відео: OBOZ.UA