Чи захопили Зелений Гай росіяни на Харківщині – відповідь ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) уточнили, що окупанти намагалися наступати на Харківському напрямку, проте яких-небудь успіхів досягти не змогли.

Те саме стосується і Куп’янщини – атаки в районі Дворічної та Петропавлівки не мали успіху. Просування у росіян у цій частині області немає.

Тим часом ворог почав заявляти про свої “перемоги” на Борівському напрямку.

“Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Зелений Гай (на північний схід від Борової) і просунулися до лінії Борова-Богуславка (на північ від Борової) і на захід від Макіївки (на південний схід від Борової). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – зазначили аналітики.

Крім того, розбіжності щодо заяв про окупацію нових українських територій виникли і між самими росіянами.

“21 січня російський блогер заявив, що заява Міноборони Росії від 20 січня про те, що російські війська захопили Новоєгорівку (на південний схід від Борової), є неточною і що українські сили все ще утримують позиції в цьому населеному пункті. Російський мілблогер заявив, що неточна доповідь російського МО про захоплення Новоєгорівки, ймовірно, призведе до великих втрат росіян у цьому населеному пункті”, – передають ISW.