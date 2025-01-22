Чи захопили Зелений Гай росіяни на Харківщині – відповідь ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) уточнили, що окупанти намагалися наступати на Харківському напрямку, проте яких-небудь успіхів досягти не змогли.
Те саме стосується і Куп’янщини – атаки в районі Дворічної та Петропавлівки не мали успіху. Просування у росіян у цій частині області немає.
Тим часом ворог почав заявляти про свої “перемоги” на Борівському напрямку.
“Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Зелений Гай (на північний схід від Борової) і просунулися до лінії Борова-Богуславка (на північ від Борової) і на захід від Макіївки (на південний схід від Борової). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень”, – зазначили аналітики.
Крім того, розбіжності щодо заяв про окупацію нових українських територій виникли і між самими росіянами.
“21 січня російський блогер заявив, що заява Міноборони Росії від 20 січня про те, що російські війська захопили Новоєгорівку (на південний схід від Борової), є неточною і що українські сили все ще утримують позиції в цьому населеному пункті. Російський мілблогер заявив, що неточна доповідь російського МО про захоплення Новоєгорівки, ймовірно, призведе до великих втрат росіян у цьому населеному пункті”, – передають ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, атаки, бои, окупація;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 07:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) уточнили, що окупанти намагалися наступати на Харківському напрямку, проте яких-небудь успіхів досягти не змогли.".