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Наступ РФ у бік Борової на Харківщині: у 3-й ОШБр розповіли про обстановку

Фронт 20:24   21.01.2025
Олена Нагорна
Наступ РФ у бік Борової на Харківщині: у 3-й ОШБр розповіли про обстановку Скриншот

Ситуація на напрямку на селище Борова Харківської області залишається напруженою, але контрольованою, розповів в етері нацмарафону заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов.

“Противник минулого місяця втратив дуже багато сил, намагався на своєму головному напрямку удару, це якраз смуга 3-ї бригади, досягти певного успіху, але не мав, – повідомив Кудряшов. – На сьогодні ситуація стала більш-менш, якщо можна собі дозволити ці слова, спокійною, але все ж таки напруженою. Противник кожен день вдається до певних штурмових дій. У зв’язку з певним погодними умовами менше використовує техніку. Але все ж таки всі сили та засоби направлені на те, щоб подолати оборонні рубежі 3-ї бригади й вийти безпосередньо до селища Борова. Але на сьогодні противник не має успіхів, ми продовжуємо виконувати задачі щодо стійкої оборони”.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Заступник командира відзначив, що захисники поповнюють обмінний фонд як полоненими з бойовим досвідом, так і новоприбулими, які не зовсім орієнтуються на місцевості. 

“Але це не означає, що вони не чинять супротив, це не означає, що вони не підготовлені, не екіпіровані. За весь цей час противник досить потужно еволюціонував у плані підготовки та комплектації своїх військовослужбовців і таким чином більш-менш досягає якогось рівня в цьому форматі. Але все ж таки в більшості випадків це військовослужбовці, які йдуть в один бік і не розуміють, хто навіть перед ними стоїть”, – розповів Кудряшов.

Він відзначив, що військові РФ продовжують суттєво переважати українських оборонців за кількістю. Кудряшов також поділився інформацією з радіоперехоплень. 

“Говорять про те, як вони досягнуть успіху, а потім говорять між собою, як вони не досягли успіху і який опір чинять ЗСУ. Це я вам м’яко говорю. Це супроводжується ненормативною лексикою”, – додав заступник командира.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Наступ РФ у бік Борової на Харківщині: у 3-й ОШБр розповіли про обстановку»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 20:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на напрямку на селище Борова Харківської області залишається напруженою, але контрольованою, розповів в етері нацмарафону заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов".