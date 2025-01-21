Наступление войск РФ в сторону Боровой: в 3-й ОШБр рассказали об обстановке
Ситуация на направлении на поселок Боровая Харьковской области остается напряженной, но контролируемой, рассказал в эфире нацмарафона заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов.
«Противник в прошлом месяце потерял очень много сил, пытался на своем главном направлении удара, это как раз полоса 3-й бригады, достичь определенного успеха, но его не имел, — сообщил Кудряшов. — На сегодня ситуация стала более-менее, если можно себе позволить эти слова, спокойной, но все же напряженной. Противник каждый день прибегает к штурмовым действиям. В связи с определенным погодными условиями меньше использует технику. Но все же все силы и средства направлены на то, чтобы преодолеть оборонные рубежи 3-й бригады и выйти к поселку Боровая. Но на сегодня противник не имеет успехов, мы продолжаем выполнять задачи по устойчивой обороне».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Заместитель командира отметил, что защитники пополняют обменный фонд как пленными с боевым опытом, так и новоприбывшими, которые не совсем ориентируются на местности.
«Но это не значит, что они не оказывают сопротивление. Это не значит, что они не подготовлены, не экипированы. За все это время противник достаточно мощно эволюционировал в плане подготовки и комплектации своих военнослужащих и таким образом более-менее достигает какого-то уровня в этом формате. Но все же в большинстве случаев это военнослужащие, которые идут в одну сторону и не понимают, кто даже перед ними стоит», — рассказал Кудряшов.
Он отметил, что военные РФ продолжают существенно преобладать по количеству над украинскими защитниками. Кудряшов также поделился информацией из радиоперехватов.
«Говорят о том, как они достигнут успеха, а потом говорят между собой, как они не достигли успеха и какое сопротивление оказывают ВСУ. Это я вам мягко говорю. Это сопровождается ненормативной лексикой», — добавил заместитель командира.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, Борова, Боровая, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на направлении на поселок Боровая Харьковской области остается напряженной, но контролируемой, рассказал в эфире нацмарафона заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов".