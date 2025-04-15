«Мы были удивлены» — чем впечатлили ВС РФ Третью штурмовую бригаду ВСУ

Об атаках врага и «сюрпризах» рассказал Николай Волохов — командир группы «Terra» Третьей штурмовой бригады ВСУ, которая воюет на Боровском и Лиманском направлениях.

В эфире нацмарафона 15 апреля Волохов сообщил, что за прошедшие сутки в зоне ответственности бригады россияне провели более 10 атак (исходя из сводки Генштаба ВСУ, все бои пришлись на Лиманское направление).

«Бои стали более интенсивными. За последние двое суток враг выводил бронетехнику. Была удачно остановлена ​​эта бронетехника, но ее долго не было. И не то, чтобы мы не ожидали, но мы были удивлены. Два танка удалось уничтожить. Враг усилил артиллерийские обстрелы, он пытается прикрывать свои штурмовые действия. Бронетехнику пытается прикрывать реактивной ствольной артиллерией. Есть, правда, одна тотальная хорошая новость, которая перебивает все эти негативные по поводу усиления их усилий. Ни один метр украинской земли в зоне ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады отдан врагу не был», — подчеркнул Волохов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что оккупанты стремятся вернуть позиции в селе Надия, которое Третья штурмовая освободила в конце марта.

«Для них это был большой моральный удар, хотя, на самом деле, и территория для них была ценная, потому что они ее использовали для накопления сил и дальнейшего давления на наши опорные пункты. Пытались бить нас в стыки и когда мы его (село Надия — Ред.) захватили и зачистили от вражеской пехоты, то забрали у них такую ​​возможность», — объяснил командир.

При этом людей в атаках россияне не жалеют. Их потери в последние дни представитель Третьей штурмовой назвал колоссальными.

«У нас рекорд. Если раньше рекорд таким был, знаете, рота в день. Рота – это 100 человек личного состава, которую они могли потерять, разбиваясь о наши линии обороны. А сейчас за три дня последних новый рекорд: за три дня батальон был «стерт». Враг пытался контратаковать, пытался двигаться вперед на разных участках, это все не в одной точке было, конечно. Третья штурмовая сейчас удерживает очень большой участок фронта, 120 километров протяженность фронта. И весь этот батальон был «стерт» – безвозвратные потери. То есть эти бойцы либо уже удобряют украинскую землю, либо у Кобзона на концерте, либо уже больше не будут участвовать как комбатанты. Такая ситуация сейчас — то, что происходит на Харьковщине», — сказал Волохов.