«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину

Командир подразделения «Terra» 3-й штурмовой бригады ВСУ, воюющей в Харьковской области, Николай Волохов в эфире нацмарафона подтвердил, что есть признаки подготовки врага к новому наступлению на Харьковщину.

Отвечая на вопрос ведущего, он констатировал, что заявление президента Владимира Зеленского о подготовке РФ к новому наступлению в Харьковской и Сумской области – верное.

«К сожалению, это происходит. К сожалению, действительно могу констатировать тот факт, что враг пытается сконцентрировать свои силы на определенных участках и даже вынуждает нас, на самом деле, определенным образом быть активными и проводить контрнаступательные действия. И что делать в этом случае?», – уточнил Волохов.

По его словам, противодействовать врагу сейчас можно достаточно эффективно, если выбивать его с позиций – плацдармов, которые они смогут в дальнейшем использовать для будущих наступлений.

«Третья отдельная штурмовая бригада на участке Боровой провела такую операцию. Провели мы наступательные действия и освободили такой небольшой поселок, но с очень красивым названием – поселок Надежда. Вернули Украине надежду, контроль над надеждой. И зачем это делается? Можно подумать, три квадратных километра пространства, три квадратных километра земли не так уж и много. Но мы понимаем, какие позиции могут быть использованы врагом выгодно, как наступательные. Стараемся создавать буферные зоны для ускорения реакции тех же дронов, потому что если будет слишком близко к врагу, то можно не успеть беспилотными системами, технологиями среагировать на технику, среагировать на пехоту», – объяснил боец.

Он также акцентировал, что такие наступления – элемент активной обороны ВСУ. Ведь таким образом удается быстро срывать планы россиян на Харьковщине.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, «Интерфакс-Украина» передавал, что в интервью французской газете Le Figaro президент Владимир Зеленский снова заявил о планах Путина наступать на Сумщине и Харьковщине. Он отметил, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции.