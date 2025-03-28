ISW: украинские защитники успешно контратаковали и продвинулись на Харьковщине

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), ВСУ смогли выбить противника на одном из направлений в Харьковской области.

Речь идет о Боровском направлении, уточнили в ISW.

«Опубликованные 27 марта геолокационные кадры, на которых видно, как элементы российского 12-го танкового полка (4-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия), Московский военный округ наносят удары по украинским позициям, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на восток от Зеленого Гая (к востоку от Боровой)», – уточнили в Институте изучения войны.

А вот успехов у оккупантов ни на одном участке на Харьковщине нет, констатировали эксперты. Все штурмы ВС РФ на Купянском направлении СОУ успешно отбили.

«Российские войска наступали на северо-восток от Купянска возле Двуречной; на север от Купянска возле Голубовки; на восток от Купянска вблизи Петропавловки; и на юго-восток от Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного 26 и 27 марта», – пишут аналитики.

Не увенчались успехом и штурмы россиян на Харьковском направлении. СОУ сдержали все атаки врага в районе Волчанска.