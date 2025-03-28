Трое раненых на Харьковщине в результате обстрелов – подробности от Синегубова

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, обстрелы Харьковской области начались накануне с 05:43.

Вначале враг ударил по Боровой из РСЗО. Из-за «прилетов» пострадала 54-летняя женщина. На месте ударов возник пожар.

«13:59 — Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Светличное. В результате обстрела FPV-дроном, горел автомобиль. Пострадали двое мужчин 39 и 58 лет. Они госпитализированы», – передает начальник ХОВА.

В 14:45 вновь досталось Боровой. В результате удара КАБ разрушен дом культуры, а также авто полиции.

Уже вечером прилетело по Кондрашовской громаде – поврежден частный дом и гараж.

«23:00 — Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев, военные рф нанесли 4 удара БпЛА по поселку. Первое попадание возле частного дома, который разрушен. Частично повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и энергосети. Два удара по территории Золочевской больницы. Попадание по автопарковке рядом с админзданием и в третий этаж больницы. На момент обстрела в укрытии больницы находилось 17 человек. Четвертое попадание в землю», – добавил Синегубов.