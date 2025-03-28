Троє поранених на Харківщині внаслідок обстрілів – подробиці від Синєгубова

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріли Харківської області розпочалися напередодні о 05:43.

Спочатку ворог ударив по Боровій із РСЗВ. Через “прильоти” постраждала 54-річна жінка. На місці ударів виникла пожежа.

“13:59 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Світличне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном, горів автомобіль. Постраждало двоє чоловіків 39 та 58 років. Вони госпіталізовані”, – передає начальник ХОВА.

О 14:45 знову дісталося Боровій. Внаслідок удару КАБ зруйнований будинок культури, а також авто поліції.

Вже ввечері прилетіло по Кіндрашівській громаді – пошкоджений приватний будинок та гараж.

“23:00 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів, військові рф завдали 4 удари БпЛА по селищу. Перше влучання біля приватного будинка, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні знаходилось 17 людей. Четверте влучання в землю”, – додав Синєгубов.