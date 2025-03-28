Троє поранених на Харківщині внаслідок обстрілів – подробиці від Синєгубова
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріли Харківської області розпочалися напередодні о 05:43.
Спочатку ворог ударив по Боровій із РСЗВ. Через “прильоти” постраждала 54-річна жінка. На місці ударів виникла пожежа.
“13:59 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Світличне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном, горів автомобіль. Постраждало двоє чоловіків 39 та 58 років. Вони госпіталізовані”, – передає начальник ХОВА.
О 14:45 знову дісталося Боровій. Внаслідок удару КАБ зруйнований будинок культури, а також авто поліції.
Вже ввечері прилетіло по Кіндрашівській громаді – пошкоджений приватний будинок та гараж.
“23:00 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів, військові рф завдали 4 удари БпЛА по селищу. Перше влучання біля приватного будинка, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні знаходилось 17 людей. Четверте влучання в землю”, – додав Синєгубов.
Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу – 26 боїв
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: зведення, обстріли, прилеты, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Троє поранених на Харківщині внаслідок обстрілів – подробиці від Синєгубова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 08:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріл Харківської області розпочався напередодні о 05:43.".