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Троє поранених на Харківщині внаслідок обстрілів – подробиці від Синєгубова

Події 08:45   28.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє поранених на Харківщині внаслідок обстрілів – подробиці від Синєгубова Фото: Олег Синєгубов/телеграм

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріли Харківської області розпочалися напередодні о 05:43.

Спочатку ворог ударив по Боровій із РСЗВ. Через “прильоти” постраждала 54-річна жінка. На місці ударів виникла пожежа.

“13:59 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Світличне. Внаслідок обстрілу FPV-дроном, горів автомобіль. Постраждало двоє чоловіків 39 та 58 років. Вони госпіталізовані”, – передає начальник ХОВА.

О 14:45 знову дісталося Боровій. Внаслідок удару КАБ зруйнований будинок культури, а також авто поліції.

Вже ввечері прилетіло по Кіндрашівській громаді – пошкоджений приватний будинок та гараж.

“23:00 – Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів, військові рф завдали 4 удари БпЛА по селищу. Перше влучання біля приватного будинка, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Два удари по території Золочівської лікарні. Влучання  по автопарковці поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні знаходилось 17 людей. Четверте влучання в землю”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу – 26 боїв 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріл Харківської області розпочався напередодні о 05:43.".