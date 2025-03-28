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Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу – 26 боїв

Україна 08:09   28.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу – 26 боїв

Вранці 28 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися на Харківщині протягом доби.

На Харківському напрямку за добу окупанти атакували позиції українських бійців шість разів в районі Вовчанська.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися 26 разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки”, – пишуть у ГШ.

По всій лінії фронту зафіксували 209 бойових зіткнень. ЗС РФ ударили по позиціях ЗСУ понад 6400 разів, випустили майже три тисячі дронів.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що сталися на Харківщині протягом доби.".